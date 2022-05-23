Tuần mới (23/5 - 29/5) là thời kỳ HOÀNG KIM của 3 con giáp may mắn này, thu bạc tỷ trong tay, hoan hỷ đón lộc đến, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 23/05/2022 05:26

Tử vi dự đoán, trong tuần mới này, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi trong tuần mới, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Họ may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Bù lại cho những gian nan suốt thời gian qua, sang tuần mới này, tuổi Tị sẽ phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Thế mạnh của con giáp này chính là sự nỗ lực bền bỉ và khát khao chinh phục đỉnh cao ít ai có được. Khó khăn với họ chỉ là nhất thời, trí tuệ và sự mưu lược sẽ luôn chỉ đường cho họ đi tới thành công nhanh nhất.

Tuần mới (23/5 - 29/5) là thời kỳ HOÀNG KIM của 3 con giáp may mắn này, thu bạc tỷ trong tay, hoan hỷ đón lộc đến, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 1
Theo nhận định của tử vi trong tuần mới, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân nên khi gặp khó khăn, con giáp này luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời.

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”, thu bạc vàng về tay không ngớt.

Tuần mới (23/5 - 29/5) là thời kỳ HOÀNG KIM của 3 con giáp may mắn này, thu bạc tỷ trong tay, hoan hỷ đón lộc đến, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới, người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc trong tuần mới tới thì không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Tuần mới (23/5 - 29/5) là thời kỳ HOÀNG KIM của 3 con giáp may mắn này, thu bạc tỷ trong tay, hoan hỷ đón lộc đến, không thành Rồng cũng thành Phượng - Ảnh 3
Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc trong tuần mới tới thì không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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