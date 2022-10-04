Tin vui đến vào 12h trưa nay (4/10), 3 con giáp lộc về kín lối nhà, tấm thân phú quý gánh vàng gánh bạc còng lưng, thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tha hồ hưởng vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 04:47

3 con giáp bỗng dưng có tiền tỷ trong tay, ngập ngụa trong tài lộc, tiền bạc vào nhà như vũ bão.

Tuổi Hợi

Hợi là người luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong cuộc sống, tuổi Hợi là người không dễ dàng bỏ cuộc. Một khi con giáp này có đam mê với công việc sẽ theo đuổi hết mình, bất chấp phía trước có chông gai thế nào. Vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay.

Đúng 12h trưa nay (4/10), vận thế của người tuổi Hợi đột phá mạnh mẽ. Do được Thần Tài ưu ái, nên con giáp này sẽ nhận được vô số tin vui về tiền bạc. Ngoài ra, do người tuổi Hợi luôn có ý chí “vươn xa, bay cao” nên luôn cố gắng phấn đấu nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất nên khi gặp đúng thời cơ sẽ biến cơ hội thành tiền bạc. Con giáp này sẽ tích lũy cho mình được những khoản tiền không nhỏ giúp cho cuộc sống được cải thiện rất nhiều.

Con giáp tuổi Hợi có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tin vui đến vào 12h trưa nay (4/10), 3 con giáp lộc về kín lối nhà, tấm thân phú quý gánh vàng gánh bạc còng lưng, thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tha hồ hưởng vinh hoa - Ảnh 1
Vận trình tài lộc trong thời gian này khá sáng, Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Tử vi cho biết, vận trình công danh của tuổi Mão cực vượng, đường tài lộc của con giáp hanh thông, suôn sẻ.

Đúng 12h trưa nay, do tài khí vượng, “lộc tồn sinh quyền” nên sự nghiệp có sự bứt phá mạnh mẽ do đó thu nhập chính của người tuổi Mão tăng lên rõ rệt. Đây là thời gian may mắn bởi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, con giáp này làm đâu thắng đó, đầu tư một mà thu lại mười. 

Con giáp tuổi Mão nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn. Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. 

Tin vui đến vào 12h trưa nay (4/10), 3 con giáp lộc về kín lối nhà, tấm thân phú quý gánh vàng gánh bạc còng lưng, thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tha hồ hưởng vinh hoa - Ảnh 2
Tử vi cho biết, vận trình công danh của tuổi Mão cực vượng, đường tài lộc của con giáp hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Dậu cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó Dậu có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Đúng 12h trưa nay (4/10), vận thế của người tuổi Dậu vô cùng hưng phát đặc biệt là về tài vận. Do được quý nhân giúp đỡ, đồng thời lại gặp đúng thời vận, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân nên sẽ được Thần Tài soi chiếu nên sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ từ việc đầu tư bên ngoài.

Thời gian này, tài sản bùng nổ, tuổi Dậu sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

Tin vui đến vào 12h trưa nay (4/10), 3 con giáp lộc về kín lối nhà, tấm thân phú quý gánh vàng gánh bạc còng lưng, thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tha hồ hưởng vinh hoa - Ảnh 3
Thời gian này, tài sản bùng nổ, tuổi Dậu sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ ba tử vi ngày 4/10 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý