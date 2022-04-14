Thời gian từ 14/4 đến 24/4, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc bừng sáng, cơ ngơi đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 06:48

Cơ hội tốt không đến nhiều lần trong đời, vì thế 3 con giáp may mắn dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thời cơ hiếm có khó tìm đã mong chờ từ lâu này nhé!

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn sẽ gặp thời đổi vận nhờ quý nhân phương xa tương trợ nhiệt tình trong thời gian từ 14/4 đến 24/4. Công việc của con giáp này có nhiều đổi mới tích cực, bạn chẳng những không cảm thấy nhàm chán mà còn hào hứng với các kế hoạch mới.

Đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, tỏa sáng trong công ty, vươn lên trở thành một nhân viên xuất sắc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Những người nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh có khả năng sẽ trúng lớn, dễ thu lộc lá đầy tay.

Thời gian từ 14/4 đến 24/4, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc bừng sáng, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 1
Tuổi Thìn sẽ gặp thời đổi vận nhờ quý nhân phương xa tương trợ nhiệt tình trong thời gian từ 14/4 đến 24/4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khéo léo trong giao tiếp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ nên được cho là rất hợp với việc kinh doanh. Từ ngày 14/4 đến 24/4, Tuất gặp thời nên thành quả đạt được vô cùng ngọt ngào đến chính con giáp này cũng không tin vào mắt mình.

Tử vi dự báo, đây là thời điểm có 1-0-2 để tuổi Tuất tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, tiền tỷ trong tay. Nhờ thần tài và quý nhân cùng giúp sức, tuổi Tuất nhanh chóng dẫn đầu 12 con giáp về mức độ giàu có. Chuyện làm ăn gặp nhiều cơ hội cá kiếm giúp tài chính được nâng lên.

Thời gian từ 14/4 đến 24/4, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc bừng sáng, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 2
Từ ngày 14/4 đến 24/4, Tuất gặp thời nên thành quả đạt được vô cùng ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống lại biết cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu nên hầu như không bao giờ phải sống túng thiếu, khó khăn. Họ không thích khoe khoang, khua môi múa méo nên đến khi đạt được thành quả, nhiều người tỏ ra bất ngờ.

Tử vi chỉ ra, thời gian từ 14/4 đến 24/4, Sửu là một trong số ít những con giáp có nhiều may mắn, đặc biệt là về sự nghiệp, tài lộc. Con giáp này đã nhận được nhiều lộc lá trong chuyện kinh doanh, vận may chạm đỉnh, cầu được ước thấy, làm gì cũng kiếm tiền như nước.

Thời gian từ 14/4 đến 24/4, Cát Tinh nâng đỡ, 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc bừng sáng, cơ ngơi đồ sộ - Ảnh 3
Thời gian từ 14/4 đến 24/4, Sửu là một trong số ít những con giáp có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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