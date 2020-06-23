Tháng Cửu độc: 9 ngày cực ‘độc’ trong tháng 5 âm lịch nhất định phải thận trọng

Tâm linh - Tử vi 23/06/2020 04:39

Theo quan niệm dân gian, tháng Cửu độc hay tháng 5 âm lịch được xem là tháng vượng đào hoa nhất năm. Nhưng trong tháng này cũng có 9 ngày cực “độc” phải thận trọng.

Thế nào là ngày Cửu độc?

Theo quan niệm của người xưa, tháng 5 âm lịch được gọi là tháng Cửu độc vì có 9 ngày “độc”: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 và 27 âm lịch. Đây là những ngày mà người xưa cho rằng “thiên địa giao thái cửu độc nhật”, có nghĩa là những gì “độc hại” nhất trong đất trời sẽ tụ vào những ngày này.

thang cuu doc 1
Theo quan niệm của người xưa, tháng 5 âm lịch được gọi là tháng Cửu độc vì có 9 ngày “độc” - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời người xưa thì đây là những ngày khi ra ngoài mọi người nên cẩn thận trong đi đứng, hành động, lời nói, tránh gặp những người hay những chuyện không tốt. Đặc biệt là trong những ngày này nên cẩn trọng với quan hệ nam nữ, phòng bệnh tật cho cơ thể.

Trong nhân gian cũng lưu truyền tục “giết sâu bọ” vào tháng 5 âm lịch để giải cửu độc. Theo truyền thống, thường mọi người sẽ dùng rượu nếp và các loại hoa quả có tính nóng như vải, mận vào ngày 5/5 âm lịch để hóa giải những chuyện không tốt.

Theo đó cũng có những chuyện người xưa khuyên nên làm vào tháng Cửu độc:

Ăn uống thanh đạm, giữ lòng yên bình

thang cuu doc 2
Giữ tâm an yên, không tham vọng sắc dục thì sẽ không vướng vào vận đào hoa xấu - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống thanh đạm, tránh dầu mỡ sẽ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Giữ tâm an yên, không tham vọng sắc dục thì sẽ không vướng vào vận đào hoa xấu. Tránh nóng nảy, giữ tâm thế nhẹ nhàng, bình tĩnh thì không vướng vào họa thị phi không đáng có. Giữ tinh thần lạc quan thì chuyện xấu thế nào cũng có thể tìm được cách giải quyết.

Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cẩn thận

Trong thời gian này, quần áo thường bị ẩm mốc, sẽ không tốt cho sức khỏe. Việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cẩn thận, bỏ những thức ăn dư thừa sẽ giảm bớt khả năng nhiễm bệnh.

Chú ý giấc ngủ

Trong tháng 5 âm lịch hay còn gọi là tháng Cửu Độc, nên có một giấc ngủ trưa sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn. Buổi tối thì đừng nên ra ngoài khi trời quá muộn, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để mắt đến trẻ nhỏ

thang cuu doc 3
Theo lời người xưa, vào tháng Cửu độc, cha mẹ cần chú ý đến con nhỏ nhiều hơn, đừng để con ngủ trên sàn đất lạnh, dễ ốm yếu - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời người xưa, vào tháng Cửu độc, cha mẹ cần chú ý đến con nhỏ nhiều hơn, đừng để con ngủ trên sàn đất lạnh, dễ ốm yếu. Còn có quan niệm xưa rằng trẻ sơ sinh không nên cạo hay cắt trụi tóc vào thời gian này, dễ khiến trẻ bị bệnh tật, khó lớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp bị phản bội vẫn giữ khí chất, nhẹ nhàng làm việc này hạ gục người thứ ba

3 con giáp bị phản bội vẫn giữ khí chất, nhẹ nhàng làm việc này hạ gục người thứ ba

Không cần đánh ghen ồn ào hạ giá bản thân, 3 con giáp này khí chất ngời ngời hạ gục người thứ ba bằng cách của riêng họ.

Xem thêm
Từ khóa:   tháng 5 âm lịch quan niệm của người xưa bí quyết phong thủy

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng