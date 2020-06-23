Theo quan niệm dân gian, tháng Cửu độc hay tháng 5 âm lịch được xem là tháng vượng đào hoa nhất năm. Nhưng trong tháng này cũng có 9 ngày cực “độc” phải thận trọng.

Thế nào là ngày Cửu độc? Theo quan niệm của người xưa, tháng 5 âm lịch được gọi là tháng Cửu độc vì có 9 ngày “độc”: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26 và 27 âm lịch. Đây là những ngày mà người xưa cho rằng “thiên địa giao thái cửu độc nhật”, có nghĩa là những gì “độc hại” nhất trong đất trời sẽ tụ vào những ngày này. Theo quan niệm của người xưa, tháng 5 âm lịch được gọi là tháng Cửu độc vì có 9 ngày “độc” - Ảnh minh họa: Internet Theo lời người xưa thì đây là những ngày khi ra ngoài mọi người nên cẩn thận trong đi đứng, hành động, lời nói, tránh gặp những người hay những chuyện không tốt. Đặc biệt là trong những ngày này nên cẩn trọng với quan hệ nam nữ, phòng bệnh tật cho cơ thể.

Trong nhân gian cũng lưu truyền tục “giết sâu bọ” vào tháng 5 âm lịch để giải cửu độc. Theo truyền thống, thường mọi người sẽ dùng rượu nếp và các loại hoa quả có tính nóng như vải, mận vào ngày 5/5 âm lịch để hóa giải những chuyện không tốt. Theo đó cũng có những chuyện người xưa khuyên nên làm vào tháng Cửu độc: Ăn uống thanh đạm, giữ lòng yên bình Giữ tâm an yên, không tham vọng sắc dục thì sẽ không vướng vào vận đào hoa xấu - Ảnh minh họa: Internet Ăn uống thanh đạm, tránh dầu mỡ sẽ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Giữ tâm an yên, không tham vọng sắc dục thì sẽ không vướng vào vận đào hoa xấu. Tránh nóng nảy, giữ tâm thế nhẹ nhàng, bình tĩnh thì không vướng vào họa thị phi không đáng có. Giữ tinh thần lạc quan thì chuyện xấu thế nào cũng có thể tìm được cách giải quyết.

Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cẩn thận Trong thời gian này, quần áo thường bị ẩm mốc, sẽ không tốt cho sức khỏe. Việc dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cẩn thận, bỏ những thức ăn dư thừa sẽ giảm bớt khả năng nhiễm bệnh. Chú ý giấc ngủ Trong tháng 5 âm lịch hay còn gọi là tháng Cửu Độc, nên có một giấc ngủ trưa sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn. Buổi tối thì đừng nên ra ngoài khi trời quá muộn, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để mắt đến trẻ nhỏ Theo lời người xưa, vào tháng Cửu độc, cha mẹ cần chú ý đến con nhỏ nhiều hơn, đừng để con ngủ trên sàn đất lạnh, dễ ốm yếu - Ảnh minh họa: Internet Theo lời người xưa, vào tháng Cửu độc, cha mẹ cần chú ý đến con nhỏ nhiều hơn, đừng để con ngủ trên sàn đất lạnh, dễ ốm yếu. Còn có quan niệm xưa rằng trẻ sơ sinh không nên cạo hay cắt trụi tóc vào thời gian này, dễ khiến trẻ bị bệnh tật, khó lớn. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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