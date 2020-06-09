Tháng 7 hoan hỷ, vận may ập xuống đầu: 3 con giáp được thần tài chấm số đỏ, dễ dàng trở thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 09/06/2020 07:17

Tháng 6 không mấy như ý, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nhưng bước sang tháng 7/2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tha hồ nằm trên đống vàng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 7 top con giáp may mắn ngút trời này sẽ đắc tài đắc lộc, chuẩn bị túi ba gang để đựng tiền.

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Từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên người tuổi Ngọ sẽ liên tục nhận được tin vui tài lộc trong tháng 7/2020 tới. Sau những chông chênh khốn khó Ngọ sẽ thuận lợi trăm bề, có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể.

Quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên không chỉ tháng 7 mà từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là lá số tử vi của Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và rất nhạy bén với thời cuộc nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Càng chí thú làm ăn, kiên định với mục tiêu đã đề ra Dần càng thêm phúc thêm phần, công danh rộng mở.

Những tháng đầu năm khá chật vật, liên tục bị hung tinh đeo bám nhưng may mắn thay, trong nửa cuối năm con giáp giàu có này sẽ có cơ hội đổi đời. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới là lá số tử vi của Dần.

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Càng về cuối năm Mùi càng phất lên nhanh như diều gặp gió, tự làm đại gia của chính mình khiến ai nấy đều ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Mùi đều thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Họ dám ước mơ, dám dấn thân và không sợ khổ cực nên càng về hậu vận càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Chỉ cần  bước sang tháng 7/2020 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Càng về cuối năm Mùi càng phất lên nhanh như diều gặp gió, tự làm đại gia của chính mình khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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