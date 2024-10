Thần Tài điểm mặt, trời ban phước lành, 3 con giáp chuẩn bị trúng số 100 tỷ, tiền bạc phủ phê, nhà sang xe xịn đang chờ

Thìn vốn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cả thần may mắn lẫn thần tài nuông chiều nên có vô số cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp này chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ lâm vào cảnh nghèo khó. Đời họ được phủ kín bởi bạc tiền, sung sướng từ trong trứng nước.

Thời gian này, nhờ được cát tinh chiếu mệnh Thìn sẽ càng may mắn tột đỉnh. Bất cứ trò chơi may rủi nào Thìn cũng giành chiến thắng, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng phát hờn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão