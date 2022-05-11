Thần Tài hô vang tên 3 con giáp 'dời sông lấp bể', khí thế bừng bừng trong 10 ngày cuối tháng 5, một tay gom bạc, một tay hốt vàng, nhìn đâu cũng thấy hỷ sự bủa vây, công danh tiến tới

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 21:11

10 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp may mắn một tay gom bạc, một tay hốt bạc, nhìn đâu cũng thấy hỷ sự bủa vây, công danh tiến tới. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong 10 ngày cuối tháng 5. Đây là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực, trung thành và rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự thành thực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt cho tuổi Tuất. Trong công việc làm ăn, họ được khuyên là nên hành động cẩn trọng, đưa ra các khả năng và rủi ro khác nhau để tránh những hậu quả không mong muốn.

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Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong 10 ngày cuối tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

10 ngày cuối tháng 5, xét về phương diện tài lộc thì tuổi Mão có lẽ không cần phải nhìn sang người khác mà ganh tỵ. Con giáp may mắn đang có được điều mà không ít người mơ ước.

Thần Tài sẽ che chở cho những chú Mèo trong giai đoạn khó khăn. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, làm tốt những nhiệm vụ được giao thì yên tâm không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc.

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10 ngày cuối tháng 5, xét về phương diện tài lộc thì tuổi Mão có lẽ không cần phải nhìn sang người khác mà ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Với những người theo nghiệp kinh doanh thì hãy tin tưởng vào các mối quan hệ sẵn có, chớ nên mạo hiểm trong 10 ngày cuối tháng này. Sửu đủ nhạy bén để đầu tư sinh lời. Song cần lưu ý rằng càng những mối đầu tư mang về lợi nhuận lớn thì độ rủi ro càng cao, không nên mất cảnh giác.

Ngoài ra, thời điểm này còn báo hiệu rằng những chú Trâu sắp gặp được quý nhân, chính là những người có cùng chí hướng với mình, có thể là đối tác, cũng có thể là người cùng hợp tác làm ăn với bạn.

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Với những người theo nghiệp kinh doanh thì hãy tin tưởng vào các mối quan hệ sẵn có, chớ nên mạo hiểm trong 10 ngày cuối tháng này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/5/2022, đường đi nước bước có kẻ ngáng chân, 3 con giáp xui rủi trăm bề, đụng đâu hỏng đó, chớ nên nóng nảy mà tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/5/2022, đường đi nước bước có kẻ ngáng chân, 3 con giáp xui rủi trăm bề, đụng đâu hỏng đó, chớ nên nóng nảy mà tiền mất tật mang

Thứ Năm 12/5/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp vận rủi trăm bề, đụng đâu hỏng đó, chớ nên nóng nảy mà tiền mất tật mang.

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