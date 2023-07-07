Thần Tài ghi danh sổ VÀNG đúng hôm nay ngày 7/7, 3 con giáp vận trình đỏ rực, thu hút tiền tài, của nả vô vàn, tha hồ nằm mát hưởng lộc

Hôm nay thứ Sáu 07/07/2023, tuổi Sửu được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Sửu về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà tuổi Sửu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Tuổi Hợi

Ngày 07/07/2023 sẽ rất may mắn về chuyện tiền bạc nhất là với người làm kinh doanh. Túi tiền rủng rỉnh nên tuổi Hợi có thể tha hồ mua sắm nhé.

Người tuổi Hợi còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen để tránh những tổn thương có thể xảy ra sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và nghĩ đến người thân trước khi làm bất cứ việc gì.

Trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan khuyên bạn chớ nên tiếp xúc quá gần gũi với kẻ tiểu nhân. Những kẻ đó có thể nhân lúc bạn sơ ý để làm việc tổn hại đến lợi ích hoặc danh tiếng của bạn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 7/7/2023 hôm nay, các mối quan hệ xã giao của tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có cả quý nhân của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của con giáp này dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng, bản mệnh có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp, để quá trình thực hiện được thuận lợi, may mắn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.