‘Sổ đen’ điểm tên 3 con giáp hao tài tốn của, dễ gặp vận xui, mọi sự bất thành trong 17 ngày tới

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp sẽ hao tài tốn của, túi tiền vơi đi trông thấy, dễ gặp xui xẻo trong 17 ngày tới.

Tuổi Mão Trong 17 ngày tới, con giáp tuổi Mão dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản. Công việc bắt đầu chùn xuống và không kiếm được lợi nhuận nhiều. Đồng thời, bạn không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ. Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Người độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng nên bạn thường từ chối những lời mời làm quen mà chẳng hề suy nghĩ.

Trong 17 ngày tới, con giáp tuổi Mão dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Trong 17 ngày tới, công việc của bạn sẽ không hoàn toàn thuận lợi, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của bạn khiến bạn có lúc xao nhãng. Thậm chí, bạn đôi khi còn cảm thấy bối rối, căng thẳng và gây ra những tác động nhất định trong đời sống. Đồng thời, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là bạn vốn tin tưởng. Do đó, bạn cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo “tiền mất tật mang”. Bù lại, vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh “cô đơn lẻ bóng”.



Trong 17 ngày tới, công việc của bạn sẽ không hoàn toàn thuận lợi, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của bạn khiến bạn có lúc xao nhãng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong công việc làm ăn kinh doanh, những người cầm tinh con giáp này dễ có sự thay đổi, tiền bạc tuy làm ra nhưng cũng có sự chi tiêu hao tán nhiều vào trong cuộc sống cũng như công việc. Đồng thời, đường công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng ít nhiều do tâm trạng của bản thân. Bạn khó lòng giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với ít nhiều thách thức đặt ra. Do đó, bạn nên tính toán cẩn thận chi tiết và lập kế hoạch trước khi làm trong 17 ngày tới đây. Trong chuyện tình cảm, bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Người độc thân không nên liều lĩnh tiến tới mối quan hệ tình cảm với một người mới quen. Tỵ nên tính toán cẩn thận chi tiết và lập kế hoạch trước khi làm trong 17 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-den-diem-ten-3-con-giap-hao-tai-ton-cua-de-gap-van-xui-moi-su-bat-thanh-trong-17-ngay-toi-478456.html