Sau 12h trưa mai (16/5), 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 14:17

Cát tinh nhập mệnh, sau 12h trưa mai (16/5), những con giáp sau đây không chỉ thành công trong công việc mà còn bội thu về tiền bạc.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có khả năng quan sát và đánh giá tốt. Con giáp này dám nghĩ dám làm, nói được làm được. Trong thời gian cuối năm, bản mệnh có cát tinh chiếu mệnh, vận thế chuyển biến khả quan, cầu gì được nấy.

Tử vi dự báo, sau 12h trưa mai (16/5), tuổi Tý gặp nhiều may mắn, công việc ổn định, tài lộc tăng lên gấp đôi gấp ba. Bên cạnh đó, việc đầu tư của con giáp này cũng nhận lại những khoản thu không nhỏ. Điều này giúp cuộc sống của tuổi Tý ngày càng dư dả, sung túc.

Sau 12h trưa mai (16/5), 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách hòa đồng, giỏi ngoại giao. Con giáp này khéo léo trong việc đối nhân xử thể nên luôn được nhiều người yêu quý. Họ có quý nhân phù trợ mỗi khi gặp khó khăn. Tử vi dự báo rằng, sau 12h trưa mai (16/5), tuổi Mão có cát tinh chiếu rọi vào cung quan lộc nên tài vận hưng phát.

Bản mệnh dễ dàng kiếm được những khoản tiền lớn. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc của tuổi tuổi Mão không ngừng mở rộng. Con giáp này có thể sống giàu sang, phú quý trong thời gian không xa.

Sau 12h trưa mai (16/5), 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, sáng tạo, có thể đưa ra nhiều sáng kiến, suy nghĩ độc đáo nên tìm được nhiều cơ hội làm giàu. Con giáp này có tính cách hòa đồng, nhiệt tình nên có các mối quan hệ ngoại giao rộng rãi. Những lúc cần thiết, con giáp này sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh.

Sau 12h trưa mai (16/5), con giáp tuổi Tỵ đón may mắn liên tiếp. Thần Tài phù hộ, quý nhân giúp đỡ nên tuổi Tỵ đón nhiều tin vui trong cuộc sống. Công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình hạnh phúc, tuổi Tỵ có thể yên tâm tận hưởng những ngày tháng vui vẻ.

Sau 12h trưa mai (16/5), 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, cuối tháng 3 âm lịch, những con giáp này không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi trưa mai tử vi ngày mai tử vi ngày 16/5/2023 tử vi hôm nay tử vi giữa tháng 5 tử vi thứ 2 tử vi thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên