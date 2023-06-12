Sao XẤU chiếu mệnh đúng thứ Hai ngày 12/6/2023, 3 con giáp ĐEN ĐỦI trăm bề, tài vận sa sút, sự nghiệp lao đao, dễ lâm vào cảnh KHÔNG XU DÍNH TÚI

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 07:37

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Hai này khiến con giáp dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất Tương Hình, người tuổi Tuất cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Tốt nhất, bạn không nên tiết lộ công việc của mình để kẻ xấu lấy đó làm cơ sở lợi dụng.

Sao XẤU chiếu mệnh đúng thứ Hai ngày 12/6/2023, 3 con giáp ĐEN ĐỦI trăm bề, tài vận sa sút, sự nghiệp lao đao, dễ lâm vào cảnh KHÔNG XU DÍNH TÚI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn cũng cần cẩn trọng, chớ vội đưa ra những quyết định liều lĩnh. Bạn không nên vội vã chạy theo bước chân của người khác, hãy xác định xem thực lực của mình nằm ở đâu và tình hình thực tế biến động ra sao trước đã.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Nguy là ngày xấu để tiến hành các công việc trọng đại. Vì vậy, nếu có thể thì bạn nên lùi kế hoạch của mình sang ngày khác, có như vậy thì mới giảm bớt được nhiều rắc rối không đáng có. 

Tuổi Ngọ

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Ngọ trong ngày thứ Hai 12/06/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Sao XẤU chiếu mệnh đúng thứ Hai ngày 12/6/2023, 3 con giáp ĐEN ĐỦI trăm bề, tài vận sa sút, sự nghiệp lao đao, dễ lâm vào cảnh KHÔNG XU DÍNH TÚI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Hai này cho nên tuổi Ngọ dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. 

Vận khí không tốt nên tuổi Ngọ cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn. Sự đối lập trong nội tâm dẫn đến những khó khăn nhất định khi làm việc. Vì thế, bản mệnh cần có sự ưu tiên cho những việc quan trọng để đạt hiệu quả cao nhất. 

Sao XẤU chiếu mệnh đúng thứ Hai ngày 12/6/2023, 3 con giáp ĐEN ĐỦI trăm bề, tài vận sa sút, sự nghiệp lao đao, dễ lâm vào cảnh KHÔNG XU DÍNH TÚI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc lúc này lúc khác. Thu nhập không ổn định, cùng với thêm nhiều khoản phát sinh bất ngờ vô hình trung đẩy con giáp này rơi vào cảnh “không còn một xu dính túi". 

Vận trình tình cảm không được như ý. Người đã lập gia đình cần chú ý đến các mối quan hệ với người khác giới nếu không muốn tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá hoại tình cảm này. 

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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