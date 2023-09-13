Sang ngày 14/9, 15/9, 16/9: Vận đỏ như son, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 11:21

Tử vi có dự báo: Trong ngày 14/9, 15/9, 16/9 sẽ có 3 con giáp này phát tài triền miên, lộc lá nhiều không đếm xuể. Hãy xem họ là ai?

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đã có một năm khá yên bình và thuận lợi. Tuy nhiên, trong ngày 14/9, 15/9, 16/9, mọi thứ mới thật sự cải thiện đáng kể đối với Mão. Thời điểm này nhờ có Sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp của con giáp này sẽ chứng kiến những bứt phá mạnh mẽ.

Tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mão. Nếu tuổi Mão đang làm công ăn lương thì hãy cố gắng chịu khó tăng ca hoặc đưa ra nhiều ý tưởng mới để gia tăng thu nhập.

Sang ngày 14/9, 15/9, 16/9: Vận đỏ như son, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi có nói, trong ngày 14/9, 15/9, 16/9 sẽ giúp tuổi Tuất trở thành con giáp giàu có hơn người. Con giáp này đại cát đại lợi, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Công thành danh toại, song hỷ lâm môn là phúc phần Tuất xứng đáng nhận được.

Nhanh nhẹn, khôn ngoan lại có chí tiến thủ nên người tuổi Tuất chưa bao giờ hờn trách số phận, cũng chẳng ai oán thế gian nửa lời. Họ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình và khéo léo trong đối nhân xử thế nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sang ngày 14/9, 15/9, 16/9: Vận đỏ như son, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là con giáp sống chân thành, nặng nghĩa tình nên trong đối nhân xử thế. Người xưa có nói, chỉ cần đắc nhân tâm sẽ có cả thiên hạ, Mùi sống tử tế nên được trời Phật thương yêu, hỗ trợ hết lòng.

Trong ngày 14/9, 15/9, 16/9, con giáp may mắn tuổi Mùi sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền, túi cứ vơi lại đầy. Sách tử vi có nói, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, ăn nên làm ra. Bản mệnh ngày càng thịnh vượng phát tài, ôm khoản lương thưởng siêu khủng.

Sang ngày 14/9, 15/9, 16/9: Vận đỏ như son, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, phát tài liên tiếp, đón lộc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

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Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

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