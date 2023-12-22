Sang giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 16:54

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn vào giữa tháng 11 âm lịch không?

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Theo tử vi 12 con giáp, giữa tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tý gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu. Tiền tài hanh thông, mọi sự tốt lành nên thời gian tới của những chú Chuột sẽ phơi phới hân hoan, ngập trong phú quý.

Sang giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, giữa tháng 11 âm lịch, những chú Khỉ là con giáp may mắn có nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

Sang giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Những khó khăn vất vả đã qua, tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ vào giữa tháng 11 âm lịch. Nói chung bạn sẽ có cuộc sống viên mãn, tiền bạc đều đủ đầy không lo thiếu trước hụt sau. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui cực lớn trong thời điểm này.

Sang giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hốt cạn tài lộc, tiền vô như nước, vận số đỏ như son, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 11 âm lịch tử vi ngày 10/11 âm lịch con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 18 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng