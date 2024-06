Sách tử vi chỉ rõ, 3 con giáp này MUỐN GIÀU thì phải đi LẤY CHỒNG, chỉ cần đường hỷ sự thuận lợi đường tài lộc ắt cũng hanh thông

Tuổi Hợi

Trời sinh cho phụ nữ tuổi Hợi vận số may mắn và an nhàn, do đó cuộc sống của họ luôn êm đềm và thuận lợi. Tuy nhiên, với bản tính ngông cuồng và hời hợt, dù gặp nhiều mau mắn nhưng người tuổi Hợi thường gặp phải thất bại và sai lầm khi còn trẻ. Vì vậy, dù tài giỏi và gặp nhiều vận may nhưng những người thuộc con giáp này không dễ đạt được thành công khi còn trẻ.