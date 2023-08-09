Sự nghiệp của tuổi Dậu được Thực Thần chiếu cố nên những ai làm công việc tự do hoặc buôn bán sẽ có lộc, khách hàng nườm nượp, bán được nhiều đơn hơn mọi ngày, sớm được nghỉ ngơi. Dậu tham làm nên rất chịu khó, ngày nghỉ người khác đi chơi nhưng bạn lại ôm thêm việc để kiếm đồng ra đồng vào.

Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Kể cả khi có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất chứ không để người ngoài xen vào.

Đường tiền bạc của con giáp này cũng ổn áp, nhiều người được nhận tiền thưởng, quà cáp hoặc có lộc ăn uống. Tính tình xởi lởi đi đâu bạn cũng có người mời ăn uống. Bạn cũng có thể chi tiền mạnh tay một chút đãi gia đình món ngon trong ngày này.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Tư 09/08/2023 là ngày mà tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Sửu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 9/8/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình. Việc kinh doanh nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt mong đợi. Bản mệnh có đôi chút bất ngờ trước khoản lợi nhuận thu về nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu. Tình cảm giữa bản mệnh và đối phương ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để con giáp này cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.