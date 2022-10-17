Qua hết hôm nay (17/10), 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vào như nước, chuyển mình giàu có, phú quý đầy nhà, ôm trọn lộc tài, phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 09:29

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10), 3 con giáp này tài lộc tăng tiến rõ rệt, tiền chảy hết vào túi, công danh vượng phát.

Tuổi Tỵ

Từ đầu năm công việc của người tuổi Tỵ đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Họ có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quan, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Tuy vậy, trong Hung tàng Cát, những rắc rối vẫn có thể tránh được. Sau đó, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Qua hết hôm nay (17/10), 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vào như nước, chuyển mình giàu có, phú quý đầy nhà, ôm trọn lộc tài, phất lên như vũ bão - Ảnh 1

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10), là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

Nhật nguyệt và ngũ hành tương sinh sẽ giúp cho tình hình mộc sinh hỏa vượng, không chỉ có hi vọng sẽ thay đổi được cục diện mà quý nhân cũng nhiều hơn. Công việc kinh doanh của bản thân cũng sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. 

Nhưng cũng nên nhớ rằng, người tuổi Tỵ không nên phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công của họ lại càng cao.

Tuổi Ngọ

Ngựa rất mạnh mẽ và luôn kiên định với ước mơ của mình. Bạn thích thể hiện, nhưng bạn nhất định không vô tội vạ. Bạn làm những gì bạn nói và làm những gì bạn làm. Con giáp ngựa mong mọi điều tốt đẹp, nhưng cũng biết cách từ chối mọi thứ hào nhoáng. Bạn là người thực dụng và thực tế hết mực, và bạn luôn chinh phục mọi thứ bằng chính sức lực của mình.

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10) ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt. Bạn sẽ tập hợp những người cao quý, và may mắn sẽ tiếp tục. Dự kiến, vận may thay đổi và bày ra những kế hoạch hoành tráng. Chúc mừng bạn, cầu mong bạn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cầu mong cuộc sống của bạn không có gì phải hối tiếc.

Qua hết hôm nay (17/10), 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vào như nước, chuyển mình giàu có, phú quý đầy nhà, ôm trọn lộc tài, phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10), tuổi Ngọ tài vận thăng hoa, tiền vào như nước, chuyển mình giàu có, phú quý đầy nhà, ôm trọn lộc tài, phất lên như vũ bão. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tài lộc của người tuổi Mão trong năm nay tương đối chậm. Tuy nhiên, tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10), con giáp này có thể đón nhận một số may mắn. Bản mệnh có thể thấy nhiều điều thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài lộc.

Thu nhập gia tăng cộng với kỹ năng quản lý tiền bạc tốt, tuổi Mão có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này ngày càng tốt, tâm lý cũng thoải mái hơn.

Qua hết hôm nay (17/10), 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền vào như nước, chuyển mình giàu có, phú quý đầy nhà, ôm trọn lộc tài, phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Tử vi dự báo qua hết hôm nay (17/10), tuổi Mão tài lộc tăng tiến rõ rệt, tiền chảy hết vào túi, công danh vượng phát. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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