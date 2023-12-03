Qua đêm nay (3/12/2023), mặt trời soi chiếu, 3 con giáp tràn trề tài lộc, hút hết may mắn, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 16:25

Những con giáp này sẽ có tài vận khởi sắc, tình duyên thăng hoa, hãy tận dụng cơ hội sau đêm nay (3/12/2023).

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi là tính tình hiền lành, tốt bụng, luôn cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi Hợi được ông trời đối đãi hơn người, con giáp này đứng đầu trong bảng danh sách những con giáp may mắn nhất.

Sau đêm nay (3/12/2023), người tuổi Hợi được ngôi sao may mắn sáng chiếu khiến họ liên tiếp chiến thắng trong sự nghiệp. Tài vận liên tục trúng sống, trúng vàng, vận may lớn nhỏ đều đến. họ được ông trời ban nhiều phúc lành, tương lai là người thành đạt.

Qua đêm nay (3/12/2023), mặt trời soi chiếu, 3 con giáp tràn trề tài lộc, hút hết may mắn, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trời sinh cho bản lĩnh mạnh mẽ, họ thường là người tiên phong trong tư duy và có tầm nhìn chiến lược hướng tới tương lai. Vì sự nghiệp của người tuổi Thìn rất xán lạn. Dù có gặp khó khăn nhưng người tuổi Thìn vẫn tự tin làm việc và sự nghiệp của họ tiến triển tốt.

Theo tử vi dự báo, sau đêm nay (3/12/2023), người tuổi Thìn liên tiếp gặp may mắn, tài lộc như cầu vồng. Sự nghiệp như rồng lên mây, hãy giữ vững phong độ làm việc, chắc chắn bạn sẽ rất giàu có, sắm xe, mua nhà.

Qua đêm nay (3/12/2023), mặt trời soi chiếu, 3 con giáp tràn trề tài lộc, hút hết may mắn, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thông minh, trung thực, là người đáng tin cậy vì vậy mà họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao nhiều trọng trách. Người tuổi Tuất sở hữu năng lực cá nhân mạnh mẽ và luôn cố gắng phát huy khả năng vốn có của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Tài lộc của người tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài vận rất mạnh, thu nhập không ngừng tăng lên sau đêm nay (3/12/2023). Các khoản thu nhập hầu hết đều đến từ những công việc tay trái, các khoản lợi nhuận từ hợp đồng làm ăn. Người tuổi Tuất tính tình cẩn thận, không tiêu xài hoang phí. 

Qua đêm nay (3/12/2023), mặt trời soi chiếu, 3 con giáp tràn trề tài lộc, hút hết may mắn, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 4/10 đến 14/10 âm lịch, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Từ ngày 4/10 đến 14/10 âm lịch, chúc mừng top 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Trong thời gian này, Thần Tài đã chốt sổ 3 con giáp may mắn nên mọi việc hanh thông, tình duyên tươi thắm... tiền tài vật chất đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau đêm nay tử vi ngày 3/12/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 12 tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực