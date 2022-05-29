Qua đêm nay (29/5) - Vận số biến đổi, top con giáp nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới, tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cứ thế mà đổi đời

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp người tuổi này có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả.

Trong năm 2023, tuổi Hợi và sao Thái Tuế tạo thành cung hợp Dần-Hợi, thể hiện rằng Thiên Tuế tinh sẽ làm tiêu hao năng lượng của tuổi Hợi. Nhưng cung tạo thành là lục hợp nên không quá lo ngại. Người sinh vào mùa đông càng không cần sợ bị hao tổn năng lượng. Vì Đại chi của tuổi Hợi là Hợi Thủy, mà mùa đông Thủy rất thịnh vượng.

Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Hợi còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là năm người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Hợi dễ nắm trong tay quyền thế, người làm quan chức cũng không dám "động chạm" đến vì họ vừa có tài vừa có quyền.

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian 5 tháng đầu năm Nhâm Dần, tài vận của con giáp tuổi Sửu bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc.

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Tuy nhiên bắt đầu từ cuối tháng 5 trở đi đến hết năm 2022, tuổi Sửu sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước, áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến.

Con giáp này chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ thu về thành công đáng mong ước.

Tuổi Thân

Tuần mới hứa hẹn là một tuần đầy may mắn đối với người tuổi Thân. Đây là thời điểm tốt để làm ăn, kinh doanh, đầu tư khi có nhiều cát tinh chủ về tài lộc che chở.

Vì thế, nếu bản mệnh dám chấp nhận rủi ro thì cơ hội thu về lợi nhuận cao đều nằm trong tầm tay. Thậm chí, bạn có thể mở một lối đi riêng và thu về một khoản bộn tiền khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị.

Đối với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, chú tâm vào nhiệm vụ của mình thì ắt đạt được kết quả cao, nhận được sự khen thưởng của ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này không nên quá vội vàng hoặc khăng khăng với những quyết định mà mình đưa ra. Hãy giữ bình tĩnh và sáng suốt, nếu không bạn rất dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.