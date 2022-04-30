Phúc khí tựa biển Đông, cơ may nhiều không đếm xuể, đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp mở cửa đón Lộc vào nhà, sự nghiệp từ đây hanh thông, công danh thêm phần rực rỡ

Đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón lộc vào nhà, đường công danh một bước lên mây, mọi sự tất thành.
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Tuổi Tỵ
Theo tử vi 12 con giáp may mắn, người tuổi Tỵ trong tháng 4 âm lịch này sẽ âm thầm chuyển vận. Từ đây, họ sẽ rước tài lộc, có cơ hội thăng chức, tăng lương.
Mọi khó khăn trước đây không đủ làm họ vấp ngã, nản chí. Và đến khoảng thời gian này, họ sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, đạt được danh tiếng. Sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển.
Tuổi Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy không có địa vị cao nhưng lại có được sự tin tưởng và ủng hộ của người khác. Họ không bao giờ cố tình cạnh tranh, nhưng sự phát triển trong sự nghiệp và công việc của họ cũng không ngừng phát triển.
Tháng 4 âm lịch, mọi việc của con giáp may mắn tuổi Sửu ngày càng suôn sẻ. Khó khăn trước mắt tan biến, họ làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hay cục cằn nhưng trên thực tế họ rất dễ hòa đồng và tốt bụng hơn người.
Tháng 4 âm lịch này, người tuổi Dậu làm gì cũng có hậu thuẫn giúp đỡ và có nhiều cơ hội để bứt phá. Từ đây, họ kiếm tiền tốt hơn, nhanh hơn. Con giáp tuổi Dậu sẽ chính thức tạm biệt cái nghèo trong thời gian sớm nhất.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.