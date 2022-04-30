Đúng giờ Ngọ ngày mai, Chủ Nhật 1/5/2022, TÀI LỘC ngang cửa, 3 con giáp nhận đủ tiền tài, may mắn bủa vây, làm gì cũng hanh thông xuôi thuận, của cải chất đầy không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 17:11

Chủ Nhật 1/5/2022, 3 con giáp may mắn nhận đủ tiền tài, làm gì cũng hanh thông xuôi thuận, của cải chất đầy không kể xiết.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, họ sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Họ là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.

Sau giờ Ngọ ngày 1/5, con giáp may mắn tận dụng cơ hội trời ban để phát triển sự nghiệp. Bản mệnh có lập trường kiên định, ít bị các yếu tố bên ngoài tác động, làm lung lay ý chí.

con giap may man 1
Sau giờ Ngọ ngày 1/5, con giáp may mắn tận dụng cơ hội trời ban để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có não bộ thông minh, linh hoạt. Trong công việc, người này luôn xác định rõ mục tiêu và biết mình phải làm gì. Bản mệnh luôn tin tưởng vào khả năng của mình.

 

Tử vi đưa ra dự báo rằng trong ngày Chủ Nhật 1/5/2022, tuổi Ngọ sẽ có bước tiến lớn, được Thần Tài ưu ái giúp đỡ. Sau thời điểm này, con giáp làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến đến bất ngờ.

con giap may man 2
Tử vi đưa ra dự báo rằng trong ngày Chủ Nhật 1/5/2022, tuổi Ngọ sẽ có bước tiến lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của bản mệnh.

Tử vi nói rằng tuổi Thân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những ngày tới đây. Đặc biệt, từ giờ Ngọ ngày 1/5/2022, dù gặp trắc trở hay thất bại, con giáp này cũng sẽ không đầu hàng.

con giap may man 3
Tử vi nói rằng tuổi Thân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

99 ngày hoàng kim soi tỏ, 3 con giáp hút cạn LỘC TRỜI, đón nhận tiền tài từ quý nhân phương xa, kể từ đây cơ hội làm giàu luôn trong tầm với

99 ngày hoàng kim soi tỏ, 3 con giáp hút cạn LỘC TRỜI, đón nhận tiền tài từ quý nhân phương xa, kể từ đây cơ hội làm giàu luôn trong tầm với

99 ngày hoàng kim soi tỏ, 3 con giáp may mắn hút cạn lộc, mọi sự tát thành, làm gì cũng hái ra tiền vì có quý nhân nâng đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 16 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 16 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng