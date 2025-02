Phụ nữ có nốt ruồi ở 3 vị trí này cuộc đời thuận lợi, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, hưởng phúc tới già

Những cô gái may mắn có nét tướng này có số lấy chồng đại gia. Họ có số vượng phu ích tử nên lấy được người phụ nữ có nốt ruồi ở thái dương, người chồng cũng được hưởng nhiều vận may. Khi về chung một nhà, đường quan lộ của chồng hanh thông, suôn sẻ. Vận may của những người này thường nở rộ sau 30 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở cằm

Nốt ruồi ở cằm là nốt ruồi đầu tiên mang lại sự may mắn, còn được gọi là "nốt ruồi của phụ nữ giàu có", tượng trưng cho sự giàu có. Đặc biệt nếu nó nằm ở cằm trái, là khu vực chính của sự giàu có, nó lại càng cao quý hơn.

Nốt ruồi ở cằm có cả may mắn tích cực và một phần tài vận, vận may trong sự nghiệp và tình duyên cũng rất tốt. Ngoài ra còn có một câu nói khác rằng, người có nốt ruồi ở cằm gặp vận may muộn, vận may sẽ tăng lên sau khi bước sang tuổi trung niên.

Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi sau vai

Những người có nốt ruồi ở vai sau lưng đa phần là những người sống có trách nhiệm, làm mọi việc với thái độ tích cực, cầu thị, chính vì vậy, thành công và sự giàu có của họ thường đến từ sự nỗ lực của bản thân. Tính đại chúng và quan hệ khác giới của họ đều tốt, có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, hạnh phúc về đường tình duyên.

Nếu nốt ruồi sau vai phụ nữ mọc ở bên phải là một nốt ruồi may mắn, biểu hiện người thông minh, nhanh nhẹn, đai tài đa nghệ nên sự nghiệp, công danh phát triển. Họ luôn tự thân cố gắng phấn đấu mà không ỷ lại, phụ thuộc vào người khác nên rất được coi trọng, trung niên vất vả, hậu vận sung sướng, phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.