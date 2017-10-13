Phát hờn với 3 con giáp được thần tài gõ cửa, đếm tiền sái tay trong những tháng cuối năm 2017

Tâm linh - Tử vi 13/10/2017 08:08

Kiếm tiền siêu đỉnh, vận may ập vào nhà như thác đổ giúp những con giáp có tên trong danh sách sau tha hồ hưởng giàu sang sung sướng.

Nhờ được bề trên nâng đỡ, thần tài thương yêu nên tài lộc cứ tự tìm đến giúp 3 con giáp sau đếm tiền mỏi tay, tiêu tiền khỏi nghĩ những tháng cuối năm 2017.

Phát hờn với 3 con giáp được thần tài gõ cửa, đếm tiền sái tay trong những tháng cuối năm 2017 - Ảnh 1
Kiếm tiền siêu đỉnh, vận may ập vào nhà như thác đổ giúp Thìn tha hồ hưởng giàu sang sung sướng - ẢNh: Internet

Tuổi Thìn

Không phải tư nhiên mà Thìn được đứng đầu danh sách những con giáp sung sướng nhất trong những tháng cuối năm 2017. Vốn là người có phúc phần, biết cách đối nhân xử thế nên Thìn được bề trên thương yêu, cưng chiều và mang đến cho con giáp này vô vàn lợi lộc.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền vô kể Thìn còn có đường tình duyên rực rỡ vào hai tháng cuối năm. Đừng lo ngại mình không đủ hấp dẫn đối phương, chính sự giản dị và chân thành của bạn khiến một nửa mãi chạy theo mà không bao giờ biết chán là gì đấy.

Phát hờn với 3 con giáp được thần tài gõ cửa, đếm tiền sái tay trong những tháng cuối năm 2017 - Ảnh 2
Quý nhân sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ Tỵ khi gặp khó khăn, hoạn nạn những tháng cuối năm 2017 - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có quý nhân phù trợ nên Tỵ kết giao được rất nhiều bạn tốt, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Nếu người khác mãi phải lo sợ bị bạn bè ‘thọc gậy bánh xe’ hay tranh giành lợi ích thì những người bạn của Tỵ luôn hết lòng hết sức giúp đỡ họ trong công việc, cuộc sống.

Nhờ sự trợ lực của những ‘quý nhân’ trên nên dù gặp phải khó khăn nào Tỵ cũng dễ dàng vượt qua và gặt hái nhiều thành quả đáng nể. Những tháng còn lại của năm 2017 Tỵ hãy tận dụng để phát huy những điểm mạnh của mình, thực hiện kế hoạch kinh doanh đang dang dở và ‘chốt hạ’ chuyện hôn nhân Đừng mãi kén cá chọn canh, một nửa hiện tại chính là mảnh ghép hoàn hảo cho bạn.

Tuổi Hợi

Phát hờn với 3 con giáp được thần tài gõ cửa, đếm tiền sái tay trong những tháng cuối năm 2017 - Ảnh 3
Tài lộc, gia đạo yên ấm giúp Hợi hưởng bình an, thịnh vượng - Ảnh: Internet

Sự ưu ái của bề trên sẽ đưa may mắn đến với Hợi, giúp họ tăng lương thăng chức và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nếu theo nghiệp kinh doanh, Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chịu áp lực với khối lượng đơn hàng ồ ạt. Hợi hãy nắm chắc cơ hội hiếm có khó tìm này để làm giàu, nếu bỏ lỡ sẽ rất lâu sau bạn mới gặp được thời cơ.

Không chỉ công danh mà ngay cả gia đạo của Hợi cũng yên ấm, tình duyên nồng nàn, luôn vui vẻ hạnh phúc.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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