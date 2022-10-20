Phật bà trải chiếu hoa, 3 con giáp xòe tay hứng tài lộc vào cuối tuần này (22/10 - 23/10), may mắn tứ phương hội tụ, phú quý đề huề

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 12:32

Tử vi cuối tuần này dự đoán sẽ có 3 con giáp đắc tài đắc lộc, mỏi tay hốt vàng hốt bạc, một bước lên giàu sang hiếm ai có thể sánh bằng!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, những gì thu được lại không cao nên thành tựu không đáng kể. Tuy nhiên, theo tử vi cuối tuần này, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Công danh sự nghiệp của Tý hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Phật bà trải chiếu hoa, 3 con giáp xòe tay hứng tài lộc vào cuối tuần này (22/10 - 23/10), may mắn tứ phương hội tụ, phú quý đề huề - Ảnh 1
Theo tử vi cuối tuần này, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu tính cách luôn trung thực và dù làm việc gì họ cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết họ rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Theo tử vi dự đoán, cuối tuần này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn. Trong thời gian này Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu nếu nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Phật bà trải chiếu hoa, 3 con giáp xòe tay hứng tài lộc vào cuối tuần này (22/10 - 23/10), may mắn tứ phương hội tụ, phú quý đề huề - Ảnh 2
Theo tử vi dự đoán, cuối tuần này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Dần thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi cho biết, vào cuối tuần này, người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to. Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Dần vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. Càng thăng tiến Dần càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, vun đắp tình cảm lứa đôi nên hạnh phúc nồng nàn, viên mãn hơn người.

Phật bà trải chiếu hoa, 3 con giáp xòe tay hứng tài lộc vào cuối tuần này (22/10 - 23/10), may mắn tứ phương hội tụ, phú quý đề huề - Ảnh 3
Tử vi cho biết, vào cuối tuần này, người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đối với 3 con giáp này, vận may đang chuyển giao, không chỉ sự nghiệp mà tài vận tình cảm cũng thăng hoa.

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