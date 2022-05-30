Ông tơ bà nguyệt se duyên: 4 đôi lấy nhau được sủng ái viên mãn, hạnh phúc đến răng long đầu bạc, vợ chồng đồng lòng xây dựng nên cơ đồ; 2 cặp đôi nên tránh xa kẻo khiến 'hôn nhân là nấm mồ tình yêu'

Trước khi dựng vợ gả chồng, ông bà ta thường đi xem thầy, con trai và con gái có hợp tuổi không, bởi đa số có một đức tin rằng, vợ chồng có hợp tuổi, hợp mệnh thì làm ăn mới phát đạt, mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và tránh được những tai ương trong cuộc sống.

Hai con giáp này đều là những người thông minh lanh lợi, song biết cách để nhường nhịn và chung sống hòa thuận với nhau, thế nên tuổi Tý và tuổi Hợi kết đôi sẽ tạo ra tổ ấm gia đình vô cùng hạnh phúc, vợ chồng tình cảm thắm thiết chẳng rời.

Trời sinh một cặp chính là nói về cặp đôi con giáp này. Tý và Hợi dường như sinh ra là để thuộc về nhau. Cặp đôi này có sự đồng điệu về tâm hồn, hòa hợp về suy nghĩ, tâm ý tương thông trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong cuộc sống cặp đôi con giáp này khi kết hợp sẽ vô cùng hòa hợp khiến cho cuộc sống vô cùng viên mãn. Ngoài ra, nhu cầu và ước muốn về đời sống vật chất, tinh thần cũng rất tương đồng nên họ có thể hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau.

Tuổi Sửu và tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói rằng, người tuổi Sửu và người tuổi Tỵ kết hôn với nhau giống như một người siêng năng gặp được một người khôn ngoan. Người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, có trách nhiệm và thái độ nghiêm túc, tận tụy với công việc. Trong khi người tuổi Tỵ lại là người thông minh, hiểu biết, biết nhìn xa trông rộng.

Bởi vậy, sau khi kết hôn, hai con giáp này bổ sung, hỗ trợ rất nhiều cho nhau trong công việc, cuộc sống. Cặp vợ chồng tuổi Sửu và tuổi Tỵ dù nghèo khổ đến mấy cũng sẽ sớm gây dựng được cơ ngơi sau một thời gian về chung một nhà.

Tuổi Dần và tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi, có thể nói tính cách của tuổi Dần và tuổi Mão khá khác nhau nhưng khi kết hợp lại họ lại đặc biệt gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, nếu như cặp đôi Dần và Mão cùng về chung một nhà, họ sẽ dễ dàng giải quyết mọi khó khăn, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn. Nhờ sự nhẹ nhàng của tuổi Dần sẽ kìm lại bớt sự nóng nảy và vội vàng của tuổi Mão, nhờ vậy là mọi việc dần trở nên suôn sẻ và thuận lợi.

Nếu tuổi Dần là những người giỏi kiếm tiền thì tuổi Mão lại rất giỏi quản lý chi tiêu. Vì vậy, nếu có một hậu phương vững chắc như Mão thì chắc chắn Dần sẽ vô cùng an tâm giao phó nhà cửa, con cái cho Mão để bản thân ra ngoài kiếm tiền, tăng thu nhập cho gia đình.

Tuổi Mùi và tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là 2 con giáp có nhiều điểm tương đồng trong tính cách, bảo đảm họ dễ trở thành một cặp đôi hoàn hảo nếu trở thành người một nhà.

Nếu như trong tính cách thì những người tuổi Hợi có chút nhút nhát, dễ tính, cả tin nên hay bị người khác lợi dụng, lừa gạt. Trong khi đó, tuổi Mùi lại kiên định, chín chắn cẩn thận nên có thể giúp tuổi Hợi lường trước được những khó khăn. Mùi sẽ bảo vệ Hợi trước những khó khăn thử thách, còn Hợi vốn nhiều phúc lộc, sẽ đem đến may mắn và thịnh vượng cho Mùi. Nếu hai con giáp này thành một cặp thì gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, cuộc sống viên mãn càng sống bên nhau sẽ càng giàu có thành công.

2 cặp nên tránh xa

Tuổi Tý và Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

Tuổi Mão và Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão và tuổi Dậu là một trong những cặp con giáp xung khắc nhau trong hôn nhân do tính cách của hai con giáp này hoàn toàn trái ngược nhau. Mão thường đưa ra các ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề thực tế, trong khi tuổi Dậu luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mà mình làm. Vì vậy, trong mắt của những người tuổi Dậu, Mão là một người rất “đoảng”, còn trong mắt Mão, Dậu thường hay đòi hỏi cao và hay chê bai người khác.

Ngoài ra, tuổi Mão thường có lối sống hưởng thụ, phụ thuộc, không thích đảm trách nhiệm, nhưng tuổi Dậu lại là người khá cầu toàn, nên Mão khó lòng mà đáp ứng được tiêu chuẩn do Dậu đề ra. Nếu cố gắng tới với nhau, về lâu về dài ắt cặp đôi này sẽ cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh mâu thuẫn, khiến hôn nhân tan vỡ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm