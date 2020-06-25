Nửa đầu tháng 7: 3 con giáp chạy trời không khỏi vận xui, hao tài tốn của, khốn khó đủ đường

Tâm linh - Tử vi 25/06/2020 10:34

Nếu thuộc 3 con giáp xui xẻo nhất trong nửa đầu tháng 7/2020 bạn phải đề cao cảnh giác, cẩn trọng trong mọi điều kẻo vận đen đeo bám, tiền của đội nón ra đi.

Bị sao xấu chiếu mệnh nên những con giáp xui xẻo này sẽ có nửa đầu tháng 7 năm Canh Tý 2020 cơ cực mệt mỏi. Thế nhưng, chỉ cần vượt qua được giai đoạn khó khăn này họ ắt lại may mắn đủ đường, ăn nên làm ra. 

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Trong nửa đầu tháng 7/2020 con giáp xui rủi này cần đề cao cảnh giác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là con giáp cá tính, bản lĩnh lại cực khôn khéo nên người tuổi Tỵ thường có sự nghiệp thành công khá sớm. Tuy nhiên, chính vì giàu có, may mắn lại được nhiều người quý mến nên vô tình Tỵ lại trở thành “con mồi” của những kẻ ghen ăn tức ở, thích đố kỵ với người khác.

Trong nửa đầu tháng 7/2020 con giáp xui rủi này cần đề cao cảnh giác. Đừng quá tin tưởng người ngoài, cũng đừng quá tin vào đồng nghiệp kẻo bạn sẽ bị cướp mối làm ăn, những đối tác làm ăn lớn đều bị cướp mất, thất thoát số tiền cực lớn.

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Nếu không sớm xốc lại tinh thần, không sớm nghiêm túc và chú tâm để phấn đấu thì bạn sẽ trượt dài trong thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính vì thiếu tập trung, không quyết đoán trong công việc nên Sửu liên tục mắc phải những sai sót khiến họ phải trả giá đắt cho sự lơ là của mình. Tình hình tài chính của Sửu trong nửa đầu tháng 7 khá ảm đạm, thậm chí thê thảm.

Tiền của đội nón ra đi, thu nhập tuột dốc không phanh kéo theo uy tín trong công việc giảm sút nên Sửu phải trầy trật mới có thể tự lo cho bản thân. Nếu không sớm xốc lại tinh thần, không sớm nghiêm túc và chú tâm để phấn đấu thì bạn sẽ trượt dài trong thất bại, khó có thể lấy lại ánh hào quang của mình.

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Không chỉ tình duyên, tài vận của Mùi cũng chẳng mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính vì quá tham công tiếc việc, đến khi về nhà đã mệt nhoài nên Mùi chẳng hề quan tâm đến người yêu hay bạn đời của mình. Không thể tiếp tục thông cảm với sự vô tâm của Mùi, cũng không muốn tự gặm nhấm cô đơn nên một nửa của họ sẽ muốn kết thúc mối quan hệ để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Nếu Mùi không sớm nhận ra vấn đề thì cảnh giường đơn gối chiếc đang chờ họ phía trước.

Không chỉ tình duyên, tài vận của Mùi cũng chẳng mấy suôn sẻ. Bị người mình tin tưởng hãm hại, đầu tư thất bại, mất uy tín nên sự nghiệp của Mùi sẽ chững lại trong một thời gian dài. Nếu không biết cách từ chối những đề nghị có hại cho mình thì Mùi sẽ còn khổ sở lắm phen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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