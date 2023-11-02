Nửa đầu tháng 11: Cát tinh phúc lộc, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, tiền tài đỏ rực, phú quý cát tường

Dự đoán nửa đầu tháng 11, 3 con giáp vui mừng chào đón hỷ tín tới tận cửa, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Dần Trong nửa đầu tháng 11, con giáp tuổi Dần được Thực Thần trợ mệnh nên những người làm công chức có cơ hội cân nhắc tăng lương tăng thưởng, nhưng người làm tự do lợi nhuận tăng cao. Bạn hay được lộc làm ăn, khách hàng tự tìm đến, có tâm ắt sẽ có tầm không cần nói nhiều. Tính tình tuổi Dần ôn hòa, hiền lành, rộng rãi với mọi người, đi đâu cũng có người quý. Tuổi này tuy lận đận tình duyên nhưng ngoại giao rất giỏi. Nay nếu có tiệc tùng, nên đi để kiếm những mối quan hệ xã giao có lợi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách nghiêm túc và ít nói. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có nhiều ý tưởng đồng thời cũng là người đặc biệt đáng tin cậy. Trong nửa đầu tháng 11, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ. Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Thìn ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Năm Nhâm Dần là một năm may mắn với các con giáp này, thay đổi bắt đầu ngay từ bây giờ. Hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu trời sinh tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ muốn trải qua thử thách, chông gai để rèn luyện bản thân mình tốt hơn. Người khác thế nào không biết, riêng người tuổi Sửu thì sẵn sàng xông pha. Họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó sẽ dễ dàng thành công. Dự đoán nửa đầu tháng 11, tuổi Sửu được báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Người làm kinh doanh sẽ thu lời nhiều. May mắn sẽ đến với Sửu trên nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet * Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 4/9 đến 9/9 âm lịch: Chúc mừng 3 con giáp giàu có nứt vách, tiền phủ lối đi, chạm trúng mỏ vàng, mọi việc thuận lợi Tử vi cho thấy, từ ngày 4/9 đến 9/9 âm lịch, top con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

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