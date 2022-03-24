Những ngày cuối tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này buôn bán mát tay, làm ăn phát tài, đón niềm vui lớn, tài lộc dồi dào, vạn sự hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, hay nói hay cười. Họ quảng giao, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Họ nổi bật bởi tính kiên trì, dám nghĩ dám làm, có chủ kiến riêng và không thích dựa dẫm vào người khác.

Những ngày cuối tháng 2 Âm lịch , người tuổi Thìn được dự đoán sẽ đón niềm vui lớn, làm ăn phát tài. Họ nhận được nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Người tuổi này làm ăn buôn bán mát tay, chốt được những đơn hàng có giá trị. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp.

Những người tuổi Hợi có sự nhiệt tình, nhiệt huyết trong cuộc sống, có sự ấm áp và chân thành trong các mối quan hệ. Những người tuổi này thường là người sống giàu tình cảm, có thế giới nội tâm rất phong phú và dễ bị cảm xúc chi phối.

Những ngày cuối tháng 2 Âm lịch chính là thời điểm cung tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ. Nhờ các mối quan hệ hòa hảo, tốt đẹp mà Hợi sẽ được trao cho rất nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập cho bản thân mình. Bên cạnh đó, nếu làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận trong thời điểm này cũng tăng vọt, giúp cho túi tiền của Ất Hợi lúc nào cũng dư dả, chi tiêu thoải mái.

Những ngày cuối tháng 2 Âm lịch chính là thời điểm cung tài lộc của người tuổi Hợi nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chu đáo, tỉ mỉ và có tinh thần tự giác cao. Dù gặp khó khăn, trắc trở trong công việc hay cuộc sống thì họ cũng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để từng bước vượt qua. Người tuổi Sửu dù không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.

Trong những ngày cuối tháng 2 Âm lịch, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Người làm kinh doanh được dự báo buôn may bán đắt. Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong tháng này Sửu có nhiều cơ hội phát triển tài năng.

Trong những ngày cuối tháng 2 Âm lịch, người tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm việc gì cũng hanh thông, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.