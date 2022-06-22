Những con giáp ‘chạy nước rút’ để kịp hốt vận may khi sang 12 giờ trưa mai (23/6), làm đâu thắng đó, túi tiền nặng trĩu

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 14:31

Đúng 12 giờ trưa mai 23/6, Thần Tài vẫn gọi tên những con giáp này vào sổ may mắn.

Tuổi Dần

Sang đúng 12 giờ trưa mai là thời điểm tài lộc vượng nhất đối với người tuổi Dậu. Tuy không quá đột biến song trong năm hiếm khi nào con giáp này rơi vào cảnh túng thiếu mà lúc nào cũng có tiền bạc rủng rỉnh.

Theo tử vi, tài vận của con giáp này sẽ càng sáng. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình những món đồ xứng đáng cho những phấn đấu vừa qua. Từ thời gian này, quý nhân sẽ giúp con giáp này định hướng được con đường phát triển của mình, dễ dàng đạt được thành công hơn. Tử vi nhắc nhở con giáp này chớ để bỏ lỡ bất kỳ cơ hội vàng nào.

Những con giáp ‘chạy nước rút’ để kịp hốt vận may khi sang 12 giờ trưa mai (23/6), làm đâu thắng đó, túi tiền nặng trĩu - Ảnh 1
Sang đúng 12 giờ trưa mai là thời điểm tài lộc vượng nhất đối với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thời gian vừa qua, người tuổi Ngọ độc thân phần lớn không có biến chuyển nhiều về đường tình duyên. Có lẽ vì sự nghiệp, công tác quá bận bịu, tuổi Ngọ dồn toàn lực vào công việc, bỏ quên chuyện tình cảm của mình.

Thế nhưng, đúng 12 giờ trưa mai, những tuổi Ngọ vẫn còn lẻ bóng cũng nên suy tính đến vấn đề tình cảm cá nhân của mình. Vận đào hoa của họ vào khoảng thời gian này vượng lên trông thấy. Nếu để ý, tuổi Ngọ sẽ thấy đột nhiên xuất hiện không ít người khác phái xuất hiện, có tình ý với mình. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, nhất định sẽ tìm được người trong định mệnh. Về công việc, thời gian này khá thuận lợi với tuổi Ngọ, không có nhiều vấn đề gấy áp lực hay làm bạn mệt mỏi, tiền tài từ đó cũng đến theo.

Những con giáp ‘chạy nước rút’ để kịp hốt vận may khi sang 12 giờ trưa mai (23/6), làm đâu thắng đó, túi tiền nặng trĩu - Ảnh 2
Thế nhưng, đúng 12 giờ trưa mai, những tuổi Ngọ vẫn còn lẻ bóng cũng nên suy tính đến vấn đề tình cảm cá nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Sang 12 giờ trưa ngày 23/6, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình. Mặc dù thế, nhắc nhở tuổi Thân, nếu muốn gặp được tình yêu đích thực, chính bản thân tuổi Thân phải cực kỳ nỗ lực, khiến bản thân trở nên ưu tú.

Những con giáp ‘chạy nước rút’ để kịp hốt vận may khi sang 12 giờ trưa mai (23/6), làm đâu thắng đó, túi tiền nặng trĩu - Ảnh 3
Sang 12 giờ trưa ngày 23/6, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 7 dương lịch, top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Ngay 5 ngày đầu tiên của tháng 7 dương lịch, top 3 con giáp tài lộc xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đây là 3 con giáp rất may mắn trong 5 ngày đầu tiên của tháng 7. Thời gian này, nhiều điều tốt đẹp cũng như cơ hội tốt để phát triển cuộc sống sẽ đến với họ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 7 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026