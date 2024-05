Nhờ có Cát Tinh Thiên Tài trợ giúp, 3 con giáp làm đâu thắng đó, xông thẳng vào vị trí hoàng gia trong tháng 6

Vận trình tài chính không có quá nhiều biến động trong năm này. Nếu có thì cơ hội cũng chỉ xuất hiện thoáng qua vào đầu năm mới. Cát thần khuyên những người làm nghề tự do cần phải chớp lấy thời cơ. Dù số tiền tuần này không phải là quá lớn nhưng vẫn đủ để con giáp này duy trì cuộc sống tương đối thoải mái. Nhìn chung chỉ cần tập trung thì năm 2024 sẽ là một năm mà tuổi Tỵ có những cơ hội tốt để phát triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi có tài lộc trong năm 2024. Tiểu Hao xuất hiện cảnh báo nguy cơ mất tiền có thể xảy ra bất cứ lúc nào, do đó bạn cần hết sức thận trọng để giảm thiểu hậu quả. Có thể là chuyện không may bất ngờ xảy ra nhưng cũng có thể là do sai lầm của chính bạn nên phải trả giá bằng tiền bạc mất bao công sức mới kiếm được.

Cũng may vẫn có cát tinh Thiên Tài trợ giúp nên số tiền mà tuổi này đánh mất không quá lớn, thậm chí sau đó còn kiếm được một khoản lớn bù đắp lại và còn tích lũy được một khoản. Việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, hàng hóa lưu thông ổn định. Năm 2024 là một năm để tuổi Mùi tập trung xây dựng kinh tế bởi sang năm sau 2025 tuổi Mùi sẽ gặp nạn tiêu hao.

Tuổi Dậu

Công việc của Dậu trong năm 2024 diễn ra rất thuận lợi, tuy gặp nhiều thử thách trong công việc nhưng Dậu ứng phó nhanh chóng, dẹp hết khó khăn. Về tài chính, Dậu gặp nhiều may mắn về tiền bạc, bạn có thể nhận được khoản tiền từ công việc ngoài luồng hoặc trúng xổ số, có nhiều cơ hội để tiếp xúc, gần gũi với một vài đối tác lớn.

