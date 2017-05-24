Nhìn tướng môi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ và độ chung tình, cực chính xác

Tâm linh - Tử vi 24/05/2017 15:10

Chỉ cần nhìn qua hình dáng đôi môi có thể biết chính xác tính cách, độ chung tình và nhu cầu tình dục của phụ nữ.

Theo nhân tướng học, đôi môi là ngũ quan gợi cảm nhất trên gương mặt người phụ nữ. Vậy nên mới có khái niệm nhìn tướng môi biết chính xác nhu cầu của một người.

1. Đôi môi đỏ thắm, tươi hồng

Nhìn tướng môi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ và độ chung tình, cực chính xác - Ảnh 1
Nhu cầu tình dục của người có dáng môi son không quá cao, nhưng họ là mẫu người hết mực chung tình - Ảnh: Internet.

Những cô gái có đôi môi đỏ thắm, tươi hồng hay còn được gọi là môi son là những người tính tình vui vẻ, cởi mở và thẳng thắn.

Trong “chuyện ấy”, họ là người có nhu cầu bình thường và không đòi hỏi quá nhiều ở đối tác. Người có đôi môi son là một bạn tình chung thủy và nhiệt tình, họ sẽ không ngại thay đổi để làm hài lòng đối phương.  Đây cũng là mẫu người không bao giờ biết phản bội là gì, ai đang yêu họ đừng để vuột mất nếu không sẽ hối hận cả đời.

2. Đôi môi vừa phải, không dày không mỏng

Nếu đang sở hữu một đôi môi vừa phải với vân môi không rõ nét, bạn là người rất khéo giao tiếp và thích được nuông chiều. Tuy nhiên, họ lại không mấy thành công trong công việc.

Trong cuộc sống gối chăn, họ khá cứng nhắc và quy cũ. Vậy nên, đây không phải là một người phụ nữ quyến rũ trên giường.

3. Đôi môi mỏng, có màu trắng

Nhìn tướng môi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ và độ chung tình, cực chính xác - Ảnh 2
Đôi môi mỏng, nhợt nhạt là biểu thị cho người không mặn mà chuyện gối chăn - Ảnh: Internet.

Đây là dáng môi biểu thị cho mẫu phụ nữ cực lạnh nhạt với chuyện ‘gối chăn’. Với họ, tình dục là điều có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Ngay cả khi đã yêu một người đàn ông rất sâu đậm họ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện ‘ăn cơm trước kẻng’.

4. Đôi môi mỏng đều, tươi sáng

Nếu đôi môi với môi trên và môi dưới mỏng đều, tươi sắc bạn đích thị là mẫu người luôn muốn ra điều kiện với sex. Nếu thích, bạn có thể sẵn sàng chủ động lôi kéo đối phương ‘lên giường’, nhưng khi giận hờn bạn sẵn sàng cấm vận đối phương vô thời hạn.

5. Thường bặm môi, nói không thấy răng

Đây là mẫu người bảo thủ, cứng đầu nên khi đã yêu ai họ sẽ yêu thương hết lòng hết dạ. Không chỉ một mực chung thủy, những người thường bặm môi và nói không thấy răng còn là người biết cách làm hài lòng bạn tình.

Tuy nhiên, mẫu người này chỉ ‘lên giường’ khi họ thực lòng yêu thương một ai đó. Với họ, tình một đêm là từ không bao giờ có trong từ điển của họ.

6.Đôi môi quá nhỏ so với khuôn mặt

Đây là dáng môi biểu thị cho những người khó chiều và hay đố kỵ với người khác. Trong gia đình, họ là người vụng về và không biết cách vun vén. Với chuyện ‘giường chiếu’, dù có nhu cầu khá cao nhưng họ lại chẳng bao giờ nói ra điều mình muốn. Họ thường im lặng khi ở trên giường, khiến bạn tình chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

Họ cũng là người không thích những điều quá mới mẻ, sáng tạo nên dễ gây nhàm chán và khiến đời sống tình dục vô cùng nhạt nhẽo.

7. Đôi môi dày và to

Nhìn tướng môi biết ngay khả năng ‘giường chiếu’ và độ chung tình, cực chính xác - Ảnh 3
Phụ nữ có đôi môi dày là người có bản năng tình dục rất mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Đây là đặc điểm của người có bản năng tình dục rất mạnh mẽ. Những cô gái sở hữu dáng môi này là người rất cuồng nhiệt, và sáng tạo khi ở trên giường

Vì có nhu cầu cao nên  nếu bạn tình không đáp ứng được, họ rất dễ thay lòng đổi dạ và ngoại tình để tìm được người bạn tình có thể làm họ hài lòng.

8. Đôi môi vểnh

Những phụ nữ có dáng môi vểnh là người ‘cuồng’ chuyện ấy. Không chỉ có nhu cầu cao, họ còn thích chuyện ấy diễn ra một cách mạnh bạo, hoang dại thậm chí bạo lực.

Với họ, nếu cuộc ái ân diễn ra quá êm đềm sẽ khiến họ cảm thấy chán ngán và khó lòng đạt được khoái cảm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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