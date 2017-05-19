4 con giáp đại phát khi về già, tuổi xế chiều sống trong nhung lụa, nhàn nhã hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 19/05/2017 16:11

Không chỉ đại phát khi về già, sống trong nhung lụa những con giáp này còn có một gia đình hạnh phúc, con cái hòa thuận, hiếu thảo.

Tuổi xế chiều của 4 con giáp này khiến người khác phải ngưỡng mộ vì sự giàu có, hạnh phúc và sung sướng của họ.

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Quý cô tuổi Thìn sẽ đại phát khi về già, càng nhiều tuổi càng giàu có - Ảnh minh họa: Internet. 

Tuổi Thìn 

Thìn là con giáp rất thông minh, nhạy cảm  và cầu tiến. Tài vận của người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã tốt. Họ may mắn, dễ dàng thành công dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức. Không chỉ may mắn đường tài lộc, đường tình duyên, gia đạo của Thìn cũng khiến người khác ganh tỵ vì quá tốt.

Nếu là chàng trai tuổi Thìn bạn sẽ sớm công thành danh toại, giàu có hơn người. Nếu là quý cô tuổi Thìn nàng sẽ đại phát khi về già, càng nhiều tuổi càng giàu có. 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý, nhất là phụ nữ tuổi Tý là những người khôn khéo, thông minh và cực nhạy cảm trong mọi vấn đề. Họ nhạy cảm trong việc nắm bắt xu thế và cơ hội kinh doanh, khôn khéo trong ứng xử với những người xung quanh và thông minh trong cách tư duy. Đấy chính là những yếu tố tạo nên sự thành công, giàu có cho người tuổi Tý.

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Tý thường có số lấy được người chồng giàu có. Không dùng nhan sắc đế hấp dẫn người khác giới, phụ nữ tuổi Tý dùng sự thông minh, cá tính của mình để khiến đàn ông quy phục. Chàng trai nào cưới được vợ tuổi Tý quả là may mắn, bởi đây là con giáp vượng phu sẽ giúp gia đình chồng ngày càng phát đạt.

4 con giáp đại phát khi về già, tuổi xế chiều sống trong nhung lụa, nhàn nhã hưởng phúc - Ảnh 2
Tuổi xế chiều của Tuất sẽ là những tháng ngày an nhàn, sung túc - Ảnh minh họa: Internet.

Tuổi Tuất

Ngay từ khi còn trẻ người tuổi Tuất đã có tham vọng làm giàu. Chính khát vọng, ý chí vươn lên khiến họ không ngừng phấn đấu để đạt được những điều mình hằng mong muốn. Ngoài ra, Tuất còn biết cách lên chiến lược cho những kế hoạch dài hơi, không biết ngại khó ngại khổ để dần dần khẳng định bản thân trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Vì tuổi trẻ đã 'lăn lộn' với rất nhiều vất vả nên tuổi xế chiều Tuất có được một số tiền không hề nhỏ. Lúc này, Tuất chỉ việc sống đời an nhàn, vui vầy bên con cháu và hưởng thụ thành quả của đời mình. về già, nếu Tuất muốn tiếp tục kinh doanh, làm ăn chắc chắn tiền vẫn sẽ tự chày ào ào vào túi Tuất.

Tuổi Dần

Dù đứng cuối danh sách những con giáp đại phát khi về gì nhưng sự giàu có của Dần không hề thua kém những con giáp còn lại. 

Phát tài khá muộn nhưng sự nghiệp của người tuổi Dần rất vững chắc, dù ai muốn phá hoại cũng không thành. Nền tảng kinh tế của Dần được phát triển dựa trên những cố gắng, sáng kiến và những mối quan hệ giao thương Dần xây dựng được.

Không chỉ là một người có khối tài sản kếch xù, Dần còn là một cấp trên tâm lý và hiểu lòng người. Họ biết cách xoa dịu, khích lệ tinh thần và tạo cảm hứng cho những người xung quanh làm việc với nguồn năng lượng tích cực. 

Nếu có được một người bạn đời tâm đầu ý hợp, sự nghiệp của Dần sẽ phất lên như diều gặp gió. Khi về già hai vợ chồng chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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