Nằm mơ thấy giấc mơ này thì vận đỏ cũng đã gõ cửa nhà bạn, muột bước lên mây, giàu sang bất chấp, không giàu không được

Ánh nắng xuyên qua những đám mây là một cảnh tượng rất đẹp và nếu bạn mơ thấy nó thì đó cũng là giấc mơ tốt lành. Giấc mơ này là điềm báo rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn hoặc những người thân thiết với bạn. Giấc mơ này còn mang đến cho bạn những tin vui bất ngờ mà ngay cả bạn còn không ngờ tới.

Giấc mơ thấy mình đang bay trên những đám mây là một trong những giấc mơ tốt lành nhất. Đặc biệt, những người sắp tham gia một kỳ thi, giấc mơ này là điềm báo bạn sẽ đỗ kì thi với một số điểm cao. Hay những người sắp được thăng chức trong công ty thì giấc mơ này là điềm báo rằng bạn sẽ sớm được thăng chức.

Nằm mơ thấy mây bay theo gió

Đây là một giấc mơ tốt lành, điềm báo rằng những lo lắng và phiền muộn đã làm bạn bất an suốt thời gian qua sẽ dần biến mất.

Nằm mơ thấy đi trên mây

Nằm mơ thấy mình đi đi trên mây là điềm báo rằng những nỗ lực bạn đã làm cho đến nay sẽ có kết quả, bạn sẽ đạt được kết quả tốt vì mọi thứ bạn đang làm hiện đang diễn ra rất suôn sẻ.

Nằm mơ thấy đám mây màu vàng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu những đám mây trong giấc mơ của bạn có màu vàng thì đây là một giấc mơ rất tốt. Giấc mơ này sẽ giúp bạn may mắn về mặt tài chính, bạn sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn và được hưởng thụ sự giàu có và thịnh vượng.

Nằm mơ thấy rồng bay qua mây

Giấc mơ này có điềm báo là một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với bạn hoặc những người xung quanh bạn. Những người làm kinh doanh sẽ thành công, những ai chuẩn bị có kỳ thi cũng sẽ vượt qua suôn sẻ.

Nằm mơ thấy từ trên mây rơi xuống đất

Nếu nằm mơ thấy bản thân mình từ trên mây rơi xuống đất thì đây là một giấc mơ xấu. Giấc mơ này có điềm báo rằng trong cuộc sống thực tế, bạn có thể bị thất bại trong công việc kinh doanh hoặc rớt kỳ thi, vì vậy bạn phải hết sức chú ý.

Nằm mơ thấy mây che mặt trời

Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy mây che khuất mặt trời là điềm báo sức khỏe của bạn đang kém đi. Sức khỏe của bạn xấu đi là do các bệnh về tinh thần.

Nằm mơ thấy thế giới ngầm từ trên mây

Giấc mơ này cũng là giấc mơ xấu liên quan đến sức khỏe, nó có điềm báo rằng sức khỏe của bạn hoặc người thân trong gia đình đang sa sút.

Nằm mơ thấy nhiều mây đen

Mơ thấy nhiều mây đen là giấc mơ phản ánh tâm trạng đang lo lắng và trạng thái bất ổn của bạn trong cuộc sống thực tế. Bạn luôn phải sống mà phải chú ý sắc mặt của người khác vui hay là không vui.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm