Mùa thu sang mang theo phú quý, 3 con giáp phúc lộc tề thiên, thu nhập tăng gấp 10, vàng bạc chặn kín cửa, hỷ sự kéo đến liên miên

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 17:35

Tử vi dự đoán, mùa thu sang sẽ có 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh buôn bán. Hãy cùng khám phá xem đó là những ai nhé!

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường là người có tính cách vô cùng quyết liệt kiên cường của chúa sơn lâm. Trời sinh những người tuổi Dân có ý chí mạnh mẽ nên khi họ đã quyết định việc gì sẽ không bao giờ thay đổi và cố gắng làm tới tận cùng. 

Mùa thu sang, người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Thời gian này, họ sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc và thu được nguồn tài chính nhiều gấp bội phần trước đó. Những người cầm tinh con Hổ hãy tận dụng thời gian này để tạo nên khối tài sản của mình.

Mùa thu sang mang theo phú quý, 3 con giáp phúc lộc tề thiên, thu nhập tăng gấp 10, vàng bạc chặn kín cửa, hỷ sự kéo đến liên miên - Ảnh 1
Mùa thu sang, người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng chăm chỉ, lương thiện nên họ có cơ hội bay cao bay xa trong sự nghiệp của mình. Người tuổi Thìn có những thời gian tuổi thơ nhiều vất vả nhưng khi trưởng thành họ vô sẽ có cơ hội làm quan lớn, kinh doanh phát đạt thành công hơn người.

Mùa thu đến, những người cầm tinh con Rồng sẽ lên như điều gặp gió, trong ví sẽ từ từ tích lũy nhiều khoản tiền hơn người. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá để xây dựng cuộc sống hơn người.

Mùa thu sang mang theo phú quý, 3 con giáp phúc lộc tề thiên, thu nhập tăng gấp 10, vàng bạc chặn kín cửa, hỷ sự kéo đến liên miên - Ảnh 2
Mùa thu đến, những người cầm tinh con Rồng sẽ lên như điều gặp gió, trong ví sẽ từ từ tích lũy nhiều khoản tiền hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi là những con giáp hiền lành, luôn chiếm được nhiều tình cảm của những người xung quanh nên họ đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, những người tuổi Hợi được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất.

Mùa thu sắp đến, những người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến và kiếm được nhiều tiền khiến cho cuộc sống của họ thăng hoa bất ngờ. Trong công việc hay trong tình duyên tuổi Hợi đều có cuộc sống viên mãn.

Mùa thu sang mang theo phú quý, 3 con giáp phúc lộc tề thiên, thu nhập tăng gấp 10, vàng bạc chặn kín cửa, hỷ sự kéo đến liên miên - Ảnh 3
Mùa thu sắp đến, những người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến và kiếm được nhiều tiền khiến cho cuộc sống của họ thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Gần kề mùng 3/6 âm lịch, 4 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, ngồi không cũng có lộc lá

Sách tử vi cho biết, cận kề ngày 3/6 âm lịch sẽ có những con giáp dưới đây cầu gì được đó giàu có viên mãn, khiến thiên hạ hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026