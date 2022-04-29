Lời tiên tri cho 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần, tiền tự động chạy về túi, sự nghiệp bay cao, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 19:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn mở cửa đón nhiều tài lộc, công danh thành toại.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Bản thân họ dù gặp khó khăn cũng ít khi thở than mà luôn lấy đó làm động lực. Nhờ tính cách đặc biệt mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận còn có quý nhân kề bên.

Theo dự đoán 2 ngày cuối tuần, cát tinh soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui, may mắn đến với con giáp tuổi Mão. Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe. Không những thế trong công việc, còn có thể có được cơ hội thăng tiến cao.

Lời tiên tri cho 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần, tiền tự động chạy về túi, sự nghiệp bay cao, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần, cát tinh soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui, may mắn đến với con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình.

Chính Tài mang tới tài lộc cho người tuổi Tý nhưng bạn phải cân nhắc khá kỹ các đề nghị hợp tác  và đưa ra được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh của bạn khi

Lời tiên tri cho 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần, tiền tự động chạy về túi, sự nghiệp bay cao, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có đạo đức giúp đỡ.

Vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, tránh mang lại hậu quả không tốt.

Lời tiên tri cho 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần, tiền tự động chạy về túi, sự nghiệp bay cao, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (30/4 - 4/5), 3 con giáp có số CỰC ĐỎ, chớp mắt đổi đời, tiền bạc chất đống, qua cơn đại hạn

Tử vi 5 ngày tới (30/4 - 4/5), 3 con giáp có số CỰC ĐỎ, chớp mắt đổi đời, tiền bạc chất đống, qua cơn đại hạn

Thời gian 5 ngày tới là những ngày vô cùng may mắn với 3 con giáp này, tiền bạc lũ lượt kéo về, làm gì cũng thành công hơn người.

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