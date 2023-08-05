Lộc tràn vào cửa đúng hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp khổ tận cam lai, TIỀN VÀNG chật két, CỦA NẢ chật kho, giàu to bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 07:14

Hôm nay, không có gì có thể ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi Thìn, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ may mắn được Tam Hội cục dẫn đường chỉ lối nên không gặp trục trặc. Công việc vấp váp cũng là chuyện thường tình, không phải quá to tát, Ngọ tự giải quyết được hết. Đi làm không ai dám chơi xấu vì tính bạn rất cứng rắn, thẳng thắn, không thích là nói ngay chứ chẳng ngán ai. 

Lộc tràn vào cửa đúng hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp khổ tận cam lai, TIỀN VÀNG chật két, CỦA NẢ chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn có Thực Thần nâng đỡ nên đường tài lộc khởi sắc. Nhiều bạn có lộc ăn uống, quà cáp, lương thưởng bất ngờ. Còn trẻ thì nên kiếm thật nhiều tiền, khi tâm trạng không tốt có thể cầm tiền đi trút giận là được rồi chứ chẳng cần ai đến để an ủi. 

Đường tình cảm sinh sôi nảy nhờ nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Không như vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong Ngọ lại là một người thân thiện và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Các bạn trẻ hay có tính thương người, thích làm việc thiện nên hay được người ta quý mến.

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 05/08/2023 hôm nay, tuổi Thìn dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân tuổi Thìn lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Thìn có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Lộc tràn vào cửa đúng hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp khổ tận cam lai, TIỀN VÀNG chật két, CỦA NẢ chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để đối phó với vấn đề này, tuổi Thìn cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Những chuyện thị phi bên lề vào thứ Bảy này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi Thìn, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 5/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ. Bình yên cũng là một dạng của phước lành, nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm.

Lộc tràn vào cửa đúng hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp khổ tận cam lai, TIỀN VÀNG chật két, CỦA NẢ chật kho, giàu to bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được, lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bản mệnh đi đòi nợ thì lại chạy mất tích.

Về mặt tình cảm, có điềm chia tay, chia li, cãi nhau to tiếng. Nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bản mệnh phải rời xa gia đình. Con giáp này có phần bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

Từ khóa:   Tử vi hôm nay Tử vi hàng ngày tử vi ngày 5/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay