Lộc tràn vào cửa đúng hôm nay 5/8/2023, 3 con giáp khổ tận cam lai, TIỀN VÀNG chật két, CỦA NẢ chật kho, giàu to bất ngờ

Sự nghiệp của Ngọ may mắn được Tam Hội cục dẫn đường chỉ lối nên không gặp trục trặc. Công việc vấp váp cũng là chuyện thường tình, không phải quá to tát, Ngọ tự giải quyết được hết. Đi làm không ai dám chơi xấu vì tính bạn rất cứng rắn, thẳng thắn, không thích là nói ngay chứ chẳng ngán ai.

Đường tình cảm sinh sôi nảy nhờ nhờ Hỏa Thổ tương sinh. Không như vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong Ngọ lại là một người thân thiện và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Các bạn trẻ hay có tính thương người, thích làm việc thiện nên hay được người ta quý mến.

May mắn có Thực Thần nâng đỡ nên đường tài lộc khởi sắc. Nhiều bạn có lộc ăn uống, quà cáp, lương thưởng bất ngờ. Còn trẻ thì nên kiếm thật nhiều tiền, khi tâm trạng không tốt có thể cầm tiền đi trút giận là được rồi chứ chẳng cần ai đến để an ủi.

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 05/08/2023 hôm nay, tuổi Thìn dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân tuổi Thìn lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Thìn có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Để đối phó với vấn đề này, tuổi Thìn cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Những chuyện thị phi bên lề vào thứ Bảy này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của tuổi Thìn, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 5/8/2023 hôm nay, công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ. Bình yên cũng là một dạng của phước lành, nếu thấy sự nghiệp không có khúc mắc chính là may mắn, đừng tham lam đòi hỏi thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, bản mệnh cần tỉnh táo trong mọi việc cũng như các mối quan hệ xã giao, tránh tin lầm người xấu mà hao tài. Cho vay tiền nhưng không đòi lại được, lúc cho vay thì người ta ngon ngọt, lúc bản mệnh đi đòi nợ thì lại chạy mất tích.

Về mặt tình cảm, có điềm chia tay, chia li, cãi nhau to tiếng. Nhiều người sắp tiễn người thân đi làm ăn xa hoặc chính bản mệnh phải rời xa gia đình. Con giáp này có phần bất an, nóng tính, dễ mất bình tĩnh. Nên bớt cái tôi của mình đi để mọi sự như ý, không vướng vào rắc rối.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.