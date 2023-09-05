Liên tiếp từ ngày 22/7 đến 29/7 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ có tiến không có lùi

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 17:15

Tử vi dự báo, 3 con giáp sau đây may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ phát đạt từ ngày 22/7 - 29/7 âm lịch.

Tuổi Dần

Hầu hết những người sinh tuổi Dần đều nhanh nhạy và linh hoạt trong cuộc sống. Họ cũng được trời ban bản lĩnh kiên cường, dũng mãnh nên không bao giờ sợ khó sợ khổ. Kể cả khi với hai bàn tay trắng, họ cũng vững tâm, quyết làm giàu thay đổi vận mệnh, trở nên giàu có.

Tử vi dự báo, từ ngày 22/7 - 29/7 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dần bất ngờ tăng vọt. Dù trước đó gặp tai ương, sao hung tinh chiếu mệnh nhưng kể từ đây, tuổi Dần sẽ làm ăn vô cùng mỹ mãn. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ vì tài khoản trong ngân hàng không ngừng tăng lên. Càng về cuối năm, tuổi Dần có thể mua sắm những gì mình thích.

Liên tiếp từ ngày 22/7 đến 29/7 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ có tiến không có lùi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thông minh, hiền lành và kiên trì là ưu điểm của những người cầm tinh con Trâu. So với những con giáp khác, tuổi Sửu thường thành công sớm vì nỗ lực của bản thân, không ngừng cố gắng vươn lên. Thậm chí, trên đường đời có những lúc khó khăn trắc trở nhưng con giáp này không bao giờ phàn nàn, chùn bước mà ngược lại họ còn bản lĩnh hơn người. Dựa vào khả năng trời phú mà tuổi Sửu thường từ trung niên trở đi đều thành danh viên mãn.

Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc từ ngày 22/7 - 29/7 âm lịch. Mọi rủi ro sẽ tự nhiên "cuốn gói" ra đi, chỉ để lại điềm lành, may mắn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này và vững tâm, tuổi Sửu chắc chắn thành công, thăng hoa như diều gặp gió. Thời gian này, con giáp tuổi Sửu hoàn toàn có thể kiếm được nhiều của cải, phúc khí đầy nhà và tình duyên đỏ thắm.

Liên tiếp từ ngày 22/7 đến 29/7 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ có tiến không có lùi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hiền lành tốt bụng nên luôn có bạn tốt xung quanh. Dù ở môi trường nào họ cũng được đồng nghiệp chỉ bảo tận tâm, giúp đỡ nhiệt tình và sếp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Theo tử vi học, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ từ ngày 22/7 - 29/7 âm lịch.

Cho dù hiện tại đang khó khăn, biến động bao nhiêu nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, tuổi Tý cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần kiên trì cố gắng thì tuổi Tý chắc chắn sẽ gặt hái được "quả ngọt", gặp nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Không chỉ ổn định sự nghiệp mà cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới, tiền tiêu rủng rỉnh.

Liên tiếp từ ngày 22/7 đến 29/7 âm lịch, 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, chỉ có tiến không có lùi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tháng 7 âm lịch, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài

Nhà có 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay trong tháng 7 âm lịch, lộc đổ như thác, làm một lãi mười, thêm hỷ thêm tài

Trong tháng 7 âm lịch, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui về đường tài lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền vào nhà không thiếu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 21/7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối tháng 7 âm

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng