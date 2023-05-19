Liên tiếp từ ngày 20/5 đến 27/5, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 19/05/2023 05:56

Con giáp may mắn sẽ gọi tên ai? Liệu bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Tỵ

Từ ngày 20/5 đến 27/5 là giai đoạn may mắn mỉm cười với người tuổi Tỵ. Tử vi tài lộc báo hiệu, con giáp này đổi đời, cải vận thành công. Sau khi giải quyết hết các tàn dư vận hạn còn sót lại trong những ngày trước đó, Tỵ sẽ đại phát rực rỡ. Những chú Rắn có Tài Tinh bảo hộ, lộc tiền bạc liên tục về tay. Công việc của con giáp này lên như diều gặp gió, thu nhập tăng vùn vụt, vượt xa cả mức mong đợi ban đầu. Tỵ không chỉ kiếm được nhiều mà còn thoải mái chi tiêu, dư giả sau khi đã dành ra một khoản tích lũy.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng phát triển rực rỡ khó ai sánh bằng. Nếu còn độc thân, bạn có nhiều cơ hội giao lưu với những đối tượng triển vọng. Chỉ cần mở lòng và cho đôi bên một cơ hội là hai người hoàn toàn có thể đi cùng nhau lâu dài.

Liên tiếp từ ngày 20/5 đến 27/5, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, từ ngày 20/5 đến 27/5, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ mới rực rỡ, dễ thành công, thậm chí thành tích vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào thời gian này. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó có một số người khác thì lại có thể phát tài nhớ những trò may rủi. Bản mệnh còn được tận hưởng thời gian yên bình bên nửa kia. Bạn có thể tâm sự với người ấy và đôi bên cùng thảo luận để tìm ra hướng giải quyết cho mọi khó khăn. Gia đình chính là bến bờ vững chãi cho bạn mỗi khi mệt mỏi.

Liên tiếp từ ngày 20/5 đến 27/5, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 20/5 đến 27/5, Tuất đụng đâu cũng thu bộn tiền, hái hết vàng bạc của thiên hạ. Bạn có tính cách nhanh nhẹn, thông minh nên nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Thời gian trước, vận trình của bạn không được trải đầy hoa hồng nên làm bao nhiêu cũng không đủ. Bạn gặp nhiều chuyện khó khăn, buồn phiền vì phải vay mượn tiền khắp nơi.

Nhưng vượt qua thời kỳ khó khăn đó, bước vào giai đoạn hoàng kim này, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Bạn đạt được nhiều mục tiêu đã ấp ủ nhiều năm nay. Bạn vượt qua được số phận nghèo khó để vươn lên dẫn đầu trong danh sách vàng của Thần Tài.

Liên tiếp từ ngày 20/5 đến 27/5, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tuần mới đến, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 19/5/2023 tử vi thứ 6 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'