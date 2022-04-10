Khổ tận cam lai, top con giáp càng về cuối tháng 4/2022 càng ăn nên làm ra, đặc biệt là tuổi Thân

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 23:03

Trong kinh doanh càng có quý nhân phù trợ, 3 con giáp này được quý nhân phù trợ, gia đình càng ngày càng giàu có.

Tuổi Thân

Cuối tháng 4 này Thân đón nhiều vận may về tài chính. Bản mệnh nhận được sự hậu thuẫn từ cát tinh nên quý nhân vận khởi vượng, dễ dàng hoàn thành mọi việc như kế hoạch đã đặt ra.

Trong ngày cuối tháng 4, Thân được Thần Tài đến tận cửa mời chào. Các dự án đầu tư trước đó bắt đầu sinh nhiều lợi nhuận hơn. Giờ vậy mà chất lượng cuộc sống của Thân được cải thiện.

Thời điểm này, Thân có nhiều cơ hội trong chuyện làm ăn. Con giáp này có thể tính chuyện mở rộng quy mô, chuẩn bị kế hoạch dài hạn sau này để lợi nhuận được duy trì.

Lúc này Thân có thể hơi bận rộn một chút nhưng sau này bản mệnh sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Thời gian cuối tháng 4 cũng là lúc con giáp tuổi Ngọ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Con giáp này vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác.

 

Khổ tận cam lai, top con giáp càng về cuối tháng 4/2022 càng ăn nên làm ra, đặc biệt là tuổi Thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. Bạn biết nắm bắt cơ hội, vì vậy dù thay đổi nhỏ cũng có thể giúp bạn đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp. 3 tháng tới, tuổi Ngọ thậm chí còn như “cá gặp nước” khi tình hình tài chính thêm khả quan và gặp nhiều may mắn.

 

Những công việc làm ăn trở nên phát đạt, tiền bạc cũng vì thế mà rủng rỉnh hơn trước, không còn phải phiền muộn. Hơn nữa, bạn còn cảm thấy mình quá may mắn khi có được cơ hội tiếp xúc với những người có tiếng tăm trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi.

 

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con chó vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Vào thời điểm cuối tháng 4, vận may lặng lẽ đến, sự tiến bộ của họ cũng rất rõ ràng.

Trong kinh doanh càng có quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất được quý nhân phù trợ, gia đình càng ngày càng giàu có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đầu tháng được quý nhân nâng đỡ, giữa tháng có bề trên chiếu cố, cuối tháng thần tài rót lộc vào nhà, con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung sướng như tiên trong tháng 4 âm lịch

Đầu tháng được quý nhân nâng đỡ, giữa tháng có bề trên chiếu cố, cuối tháng thần tài rót lộc vào nhà, con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung sướng như tiên trong tháng 4 âm lịch

3 tuổi này sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc đáng ghen tỵ, chỉ cần tuổi luôn cố gắng và nỗ lực hết sức thì mọi sự đều được đền đáp viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 58 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời