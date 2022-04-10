Đầu tháng được quý nhân nâng đỡ, giữa tháng có bề trên chiếu cố, cuối tháng thần tài rót lộc vào nhà, con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, sung sướng như tiên trong tháng 4 âm lịch

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch tới Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, 2 năm tới, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Tuổi Ngọ

Năm 2021 trước đó, do phải chịu ảnh hưởng từ Thái Tuế nên vận thế của người tuổi Ngọ bị cản trở rất nhiều. Nhưng khi bước sang năm 2022, được quý nhân Tam Hợp giúp sức, con giáp này có thể rũ bỏ hoàn toàn vận xui, vận may được cải thiện về mọi phương diện, cũng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 này, không những được tài tinh chiếu mệnh mà còn giáp này còn có rất nhiều sao tốt tề tựu, dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Đặc biệt, tháng 4 âm lịch sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa đang chờ đón tuổi Ngọ phía trước. Thậm chí còn có việc vượt qua cả dự đoán của bạn, diễn biến nhanh đến mức con giáp này cũng không ngờ tới. Ban đầu, bạn có thể cảm thấy choáng váng vì điều đó, nhưng sau khi kiểm soát được tình hình, bạn nhanh chóng tận dụng được lợi thế, tăng trưởng chóng mặt.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết những người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc từ giờ đến giữa năm 2022 rất tốt. Trong thời gian này con đường tài vận của Tỵ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, con giáp này đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

Tháng 4 âm lịch may mắn sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Tỵ, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Tỵ dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Tỵ sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc đáng ghen tỵ. Chỉ cần tuổi Tỵ luôn cố gắng và nỗ lực hết sức thì mọi sự đều được đền đáp viên mãn.

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