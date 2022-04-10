Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, làm một hưởng mười, tiền ùa vào nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền" trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 22:44

Tử vi 100 ngày tới cho biết, 3 con giáp đỏ hết phần người khác này sẽ cảm nhận được mình được đổi vận.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 100 ngày tới, tuổi Hợi là một con giáp nhận được vô cùng nhiều may mắn trong cuộc sống. Bản mệnh có tính cách lạc quan, đối nhân xử thế rất chín chắn. Họ đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý. Nhìn chung, con giáp này không cần lo lắng nhiều về con đường thăng tiến.

Trong năm nay, cuộc sống của tuổi Hợi diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Công việc làm ăn phát đạt. Nếu có thể giữ phong độ tốt, tuổi Hợi có thể đạt được mục tiêu như ý muốn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão, dù là nam và nữ, đều sống rất thân thiện, dĩ hòa vi quý. Thái độ làm người chân thành, vui vẻ và nhiệt tình giúp bạn đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, khó khăn cũng lập tức có người đứng ra giúp đỡ. Bạn luôn biết cách xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau.

 

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, làm một hưởng mười, tiền ùa vào nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp 'đỏ cả tình lẫn tiền' trong 100 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, trong 3 tháng tới, phương diện tình cảm của tuổi Mão cũng có những tin vui bất ngờ. Công việc thuận lợi, cuộc sống thoải mái giúp bạn có thể tự tin và cũng có thời gian để xây dựng hạnh phúc cho bản thân.

Tuổi Dậu

Dậu tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Con giáp này sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi 100 ngày tới cho biết, người tuổi Dậu sẽ cảm nhận được mình được đổi vận. Cụ thể, con giáp này sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận bất ngờ thuận buồm xuôi gió, những kế hoạch dự định đều vận hành thuận lợi. Bên cạnh đó còn có quý nhân giúp đỡ, kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Người sinh năm con Gà vốn mạnh mẽ thông minh, một khi những người này gặp được thời cơ tốt thì sẽ phát huy tiềm năng của mình và xây dựng mọi thứ vững chắc thịnh vượng.

Điều Dậu cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ tận cam lai, 10 ngày tới 3 con giáp một bước đổi đởi, giàu có ngút trời với số dư trong tài khoản tăng liên tục

Khổ tận cam lai, 10 ngày tới 3 con giáp một bước đổi đởi, giàu có ngút trời với số dư trong tài khoản tăng liên tục

10 ngày tới được coi là khoảng thời gian 3 con giáp này có nhiều sự đột phá rõ ràng, vượt lên trên khó khăn và thể hiện được khả năng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền