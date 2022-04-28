Khổ tận cam lai, đúng 5 ngày vàng tới (3/5) - Top con giáp có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, phải thức đêm để đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 23:26

3 con giáp may mắn này không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con vô cùng viên mãn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Nhưng đến 5 ngày tới cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2023 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Cuối tháng 5/2022 là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Mùi

Người sinh năm Mùi thuộc con giáp làm việc gọn gàng, ngăn nắp, thông minh, đầu óc nhanh nhẹn, đến thời điểm 5 ngày tới, năng lượng dương của những người sinh năm 1979 sẽ tăng cao, và Hỏa của ngũ hành sẽ hội tụ tạo thành mối quan hệ giữa hỏa và thổ, chờ Đại vận đến, tài lộc vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh trong túi.

Khổ tận cam lai, đúng 5 ngày vàng tới (3/5) - Top con giáp có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, phải thức đêm để đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, những người sinh năm Dê, trong 5 ngày tới, cung sinh mệnh sẽ không may gặp phải các sao hung tinh “hung sát”, “thăng trầm” khiến sức khỏe và tài lộc không tốt, cơ thể dễ mệt mỏi, không nên thức khuya, uống nhiều nước để chống khô da.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn giữ được sự hăng hái, năng động trong công việc suốt cả tuần này. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào.

 

5 ngày tới là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân.

Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Bên cạnh đó, con giáp phát tài tuần này còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn.

Từ giữa tháng 5/2022 đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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