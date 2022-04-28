Đúng 12h ngày mai, thứ Sáu (29/4) - Đại vận đến, tài lộc vượng phát, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh trong túi, có thể phải thức đêm để đếm tiền

Thời gian đầu năm 2022, vận thế của người tuổi Tuất không có đột phá, mọi thứ diễn ra bình bình, mờ nhạt, công việc của con giáp này dậm chân tại chỗ, tài chính cũng không có thêm khoản thu nhập nào.

Công việc làm một mà được hai, phát triển nhanh chóng, thậm chí nếu nỗ lực hơn nữa có thể trở thành nhân vật đứng đầu về thành tích làm việc.

Nhưng khi bước vào 12h ngày mai, thứ Sáu (29/4), mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Phúc Đức Cung xuất hiện cát tinh “Thái Dương” thì mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Tuất bắt đầu nở hoa.

Điều này đương nhiên sẽ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này. Áp lực công việc, tiền bạc được giải tỏa, người tuổi Tuất vào thời điểm cuối năm 2022 cũng sẽ có trạng thại sức khỏe, tinh thần ổn định và tốt nhất.

Tuổi Dậu

Các bạn tuổi Dậu dấu hiệu vào cuối tháng 4, đặc biệt là thời điểm 12h ngày mai, thứ Sáu (29/4), mở ra bước ngoặt trong cuộc đời, quý nhân sẽ đến với một sự kiện vui vẻ, sẽ thay đổi được tình thế nhiều trắc trở trong sự nghiệp trước đây và tránh những rắc rối, khi thời cơ đến, hãy chuẩn bị nhiều tiền, và mọi thứ trong tay đều có thể thực hiện theo kế hoạch diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, đối với một số bạn tuổi Dậu có thể là điềm lành hướng đến hôn nhân, một số bạn lại có số đào hoa, đối với những bạn còn độc thân, nếu muốn thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, họ nên kiếm nhiều tiền hơn, nếu không con dâu của họ sẽ không thể nuôi họ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kĩ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn.



Thời điểm đồng hồ chỉ 12h ngày mai, thứ Sáu (29/4) bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.



Có thể khi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đầu tư ấy, bạn chỉ có ý định thăm dò thị trường, thử sức bản thân thôi, nhưng kết quả lại đem đến cho bạn một khoản lãi lời không ngờ.



Khi nhận được khoản tiền này, bạn có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo