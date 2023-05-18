Khép lại tháng 3 âm lịch, điểm danh 3 con giáp lộc lá lên hương, tiền nối đuôi chạy vào ví, phải mua thêm két sắt mà đựng

Thời điểm khép lại tháng 3 âm lịch, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống thay đổi bất ngờ, tài lộc nhiều vô kể.

Tuổi Mão Tuổi Mão vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nhưng vì họ quá tốt bụng nên được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn. Tử vi học có nói, thời điểm khép lại tháng 3 âm lịch, những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp con giáp này có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. Đặc biệt, tuổi Mão hãy cố gắng nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự may mắn cũng như cơ hội để đổi đời. Tuổi Mão có thể nghỉ ngơi vào những năm sau nữa nhưng trong năm nay phải dốc hết sức để tìm kiếm sự thành công.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng. Tử vi có nói, khép lại tháng 3 âm lịch, Thìn chỉ cần bước chân vào thời gian này sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Nhân hậu, chân thành và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế nên Mùi được bề trên thương yêu, trời Phật cất nhắc. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, mệt mỏi và cả những thất bại nhưng Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Họ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, làm việc chăm chỉ để khẳng định tài năng của mình. Khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình khi khép lại tháng 3 âm lịch. Tiền ùa vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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