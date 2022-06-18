Kể từ thứ Hai tuần tới (20/6): 3 con giáp được Thần Phật 'yêu chiều' hết mực, đường công danh rộng mở, hứa hẹn thăng quan tiến chức nửa cuối năm nay

Những người cầm tinh con Ngựa là một người có tính cách kiên định, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ theo đuổi điều đó tới cùng. Con giáp này vô cùng cố gắng, có óc phán đoán nhanh nhạy nên thường tạo được cho mình sự nghiệp bền vững.

Thời gian trước Ngọ vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, người cầm tinh con Ngựa còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Thời gian qua con giáp này chịu không ít cực khổ, tuy nhiên bước qua thứ Hai tuần tới, (20/6), đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Ngọ. Con giáp này có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có năng lực xuất sắc và luôn biết xoay chuyển tình thế, nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền. Thế nhưng, tiền tài luôn thiếu hụt trong những năm qua khiến người tuổi Thìn không tích lũy được của cải như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Song con giáp này cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần bước qua thứ Hai tuần tới (20/6), cuộc sống của người cầm tinh con Rồng sẽ thăng hoa bất ngờ, mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Chính vì thế, tiền tài cũng dần chảy về túi bạn, cuộc sống bước sang một trang mới.

Người tuổi Thìn sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm “tam hỷ lâm môn" của con giáp này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình thường vui vẻ, lạc quan nên đi đâu cũng được nhiều người yêu quý. Bước qua thứ Hai tuần tới (20/6), nhờ được Thần Tài ưu ái nên tài vận của tuổi Mão tăng vùn vụt.

Ảnh minh họa: Internet

Thời vận của tuổi Mão bắt đầu thăng hoa từ thời điểm này, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của con giáp này đã tới. Hợi sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người tuổi Mão kéo dài liên tiếp trong nửa cuối năm 2022. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Tốc độ thăng quan tiến chức của Mão cực nhanh. Con giáp này được trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Mão sẽ có một năm sung túc giàu có khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuổi Mão có thể sắm nhà lầu xe sang trong tầm tay.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm