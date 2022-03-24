Kể từ ngày 25/3, Thiên Quan ngự trị, 3 con giáp này gặp nhiều điềm lành, tài vận tăng cao, cuộc sống tốt lành, vận trình hanh thông

Kể từ ngày 25/3, con giáp tuổi Thân có tài vận tăng cao, có cơ hội làm ăn sinh lời lớn. Nhờ có kinh nghiệm trong công việc, người tuổi này từng bước vượt qua thử thách, từng bước bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Thân làm kinh doanh ắt sẽ tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy nên việc làm ăn cứ thế diễn ra trôi chảy. Người tuổi này khéo đầu tư tài chính nên tiền bạc trong túi họ mau chóng sinh sôi nảy nở.

Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Mão tính tình nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, sống thành thật, không thích vòng vo. Trong cuộc sống, những người tuổi này thường ít va chạm hơn lại sống đủng đỉnh hơn, vì thế mà thường sẽ trưởng thành muộn hơn đôi chút.

Chính những phẩm chất tuyệt vời này khiến tuổi Mão nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Kể từ ngày 25/3, bản mệnh còn luôn được bề trên che chở, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông.

Kể từ ngày 25/3, bản mệnh còn luôn được bề trên che chở, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kể từ ngày 25/3, người tuổi Tỵ có nhiều tài lộc hơn. Những dự định trước đó của họ sẽ trở thành hiện thực. Mão có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Một số người có thể sẽ có chuyến đi xa. Bên cạnh đó, Tỵ có thể nhận được cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi Tỵ làm việc nghiêm túc, nỗ lực nên sẽ gặt hái được những thành công. Do có quý nhân phù trợ nên người tuổi Tỵ có thể giải quyết được những khó khăn. Cuộc sống của họ cũng trở nên an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh.

Kể từ ngày 25/3, người tuổi Tỵ có nhiều tài lộc hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.