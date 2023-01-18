Kể từ ngày 20/1/2023, Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp khởi đầu năm mới ấn tượng, sự nghiệp bước sang trang mới, tài lộc dồi dào, tiền về như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 18/01/2023 10:53

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 20/1/2023 có đến 3 con giáp may mắn sau đây trúng số tiền tỷ, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp đón nhận tin vui, đón tết nguyên đán mãn nhãn bên cạnh người thân.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn là mẫu người giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, con giáp này luôn là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 20/1/2023, người tuổi Hợi nhận nhiều đại phúc, đại hỷ. Trong ngày này Hợi làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Tất cả điều này phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời cơ của họ, vì vậy đừng bỏ lỡ vận may đến với mình nhé. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 20/1/2023, người tuổi Hợi nhận nhiều đại phúc, đại hỷ. Trong ngày này Hợi làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong những ngày cận kề tết nguyên đán không đâu khác chính là tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 20/1/2023 con giáp may mắn sẽ xây dựng được mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Công việc kinh doanh cũng có bước thăng tiến khi nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, vấn đề kinh tế của Dần được giải quyết nhanh chóng khi những dự án đầu tư bắt đầu sinh lời. Không chỉ vượng phát trong sự nghiệp vận may của họ trong ngày này là độc nhất khi một vài người tuổi Dần có cơ hội trúng số độc đắc tiền tỷ. 

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng diễn ra cực kỳ suôn sẻ, hạnh phúc. Cụ thể, các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

con giap 2
Công việc kinh doanh cũng có bước thăng tiến khi nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, vấn đề kinh tế của Dần được giải quyết nhanh chóng khi những dự án đầu tư bắt đầu sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kể từ ngày 20/1/2023 con đường hậu vận của người tuổi Mão thời gian tới vô cùng khởi sắc. Cụ thể đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào năm 2023 này.

Ngoài ra công việc kinh doanh vốn đang gặp bế tắc cũng được khắc phục trong thời gian tới khi bản mệnh được Thần Tài phù hộ nên sắp tới họ không chỉ có được nguồn thu từ công việc mà dự án kinh doanh bên ngoài cũng giúp Mão thu về khoản tiền kha khá. 

con giap 3
Kể từ ngày 20/1/2023 con đường hậu vận của người tuổi Mão thời gian tới vô cùng khởi sắc. Cụ thể đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào năm 2023 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 18/1 gọi tên 3 con giáp sau: 'hào quang chiếu mệnh', sự nghiệp thành công vang dội, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 18/1 gọi tên 3 con giáp sau: 'hào quang chiếu mệnh', sự nghiệp thành công vang dội, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều nay 18/1 có đến 3 con giáp may mắn được hào quang chiếu mệnh gọi tên trúng giải đặc biệt, của cải chất thành kho, tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới Tử vi tháng 1/2023 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 22 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ