Kể từ ngày 2/5, Vạn Sự Vượng Phát, 3 con giáp này ngẩng đầu thấy Quý Nhân, cúi đầu thấy Tiền Tài, công danh đại thắng, sự nghiệp thành công vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhờ Quý Nhân giúp đỡ, 3 con giáp này tài lộc hưng vượng, phú quý cát tường, vạn sự hanh thông, thành công viên mãn, tài chính vượt trội, cầu được ước thấy kể từ ngày 2/5.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Họ sống chân thành và đối xử tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý.

Kể từ ngày 2/5, người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu. Trong thời gian này, họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, con giáp may mắn này làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

con giap may man 1
Kể từ ngày 2/5, người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc. Con giáp này có nhiều mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ này có thể giúp ích cho sự phát triển sau này của bản mệnh.

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Thân năng động và chăm chỉ làm việc. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Tuổi Thân đã đặt ra mục tiêu là sẽ không ngừng học hỏi, cóp nhặt kinh nghiệm quý báu. Kể từ ngày 2/5, tuổi Thân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mặt sự nghiệp cũng như tài vận. Dù gặp trắc trở hay thất bại, con giáp may mắn này cũng sẽ không đầu hàng.

con giap may man 2
Kể từ ngày 2/5, tuổi Thân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về mặt sự nghiệp cũng như tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp giàu có tuổi Thân đặc biệt tự tin, tính cách tốt, ngày thường họ cũng tỏ ra cống hiến rất nhiều cho người khác nên được mọi người xung quanh rất quý mến, điều này khiến họ trở nên tốt hơn kể từ ngày 2/5.

Kể từ ngày 2/5, nếu người tuổi Thân mở rộng công việc làm ăn thì tiền bạc thuận lợi, công việc làm ăn phát đạt, cuộc sống ổn định hơn. Họ luôn có chí tiến thủ, tiền tiêu xài không hết, cả đời không thiếu những điều bất ngờ.

con giap may man 3
Kể từ ngày 2/5, nếu người tuổi Thân mở rộng công việc làm ăn thì tiền bạc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5), Chính Tài hoan hỷ, 3 con giáp này tài lộc thăng hoa, tình - tiền viên mãn, phước lành hội tụ, vạn sự viên mãn

Tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5), Chính Tài hoan hỷ, 3 con giáp này tài lộc thăng hoa, tình - tiền viên mãn, phước lành hội tụ, vạn sự viên mãn

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần (2/5 - 3/5), nhờ Chính Tài hỗ trợ mà 3 con giáp may mắn này hưởng vinh hoa phú quý bát ngát, tài lộc hanh thông thịnh vượng, vạn sự như ý, an khang cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 2/5 tử vi ngày 2/5/2022 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 34 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 4 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng