Kể từ ngày 19/5, Phú Quý kề cận, 3 con giáp này làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh, phát tài phát lộc, giàu sang vô đối

Tuổi Sửu

Vận số thời gian qua không mấy may mắn, liên tục bị thị phi bủa vây nên Sửu lành ít dữ nhiều, khốn khó đủ đường. May mắn thay, kể từ ngày 19/5 con giáp tuổi Sửu sẽ hút cạn lộc trời, may mắn hơn người.

Theo tử vi 12 con giáp, làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh nên Sửu giàu bất thình lình, nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng ai cũng phải trầm trồ. Thế nên, con giáp may mắn này đừng ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới, cũng đừng sợ thất bại bởi càng vững vàng, quyết đoán bạn sẽ càng phát tài phát lộc, giàu sang vô đối.