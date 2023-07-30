Hôm nay 30/7/2023, 3 con giáp tích nhiều PHÚC ĐỨC nên Trời thương Phật độ, vượng phát đủ đường, TIỀN TÀI phủ phê, an nhàn hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 07:16

Mọi điều may mắn sẽ tới với bạn vì bạn xứng đáng.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Hôm nay 30/7/2023, 3 con giáp tích nhiều PHÚC ĐỨC nên Trời thương Phật độ, vượng phát đủ đường, TIỀN TÀI phủ phê, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn của tuổi Sửu hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Sửu cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Tuổi Tuất

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Chủ Nhật 30/07/2023 này, đường tài lộc của tuổi Tuất vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Tuất trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Hôm nay 30/7/2023, 3 con giáp tích nhiều PHÚC ĐỨC nên Trời thương Phật độ, vượng phát đủ đường, TIỀN TÀI phủ phê, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Tuất không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu giữ được tinh thần quyết tâm làm việc. Bạn sẵn sàng đối diện với những nhiệm vụ khó và làm việc ngay cả khi mọi người nghỉ ngơi, vì vậy mà công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hôm nay 30/7/2023, 3 con giáp tích nhiều PHÚC ĐỨC nên Trời thương Phật độ, vượng phát đủ đường, TIỀN TÀI phủ phê, an nhàn hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh khẳng định được vị thế của mình nên khách hàng lúc nào cũng đổ tới tấp nập. Bạn sẽ kiếm được một khoản tiền hơn hẳn mọi người.

Thổ sinh Kim, những thành tích xuất sắc trong công việc giúp bạn nhận được sự chú ý đến từ nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn không cần vội vã đưa ra các sự lựa chọn. Hãy thử trò chuyện để hiểu thêm về mọi người đã.

 (*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG

Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG

Dù chuyện gì có xảy ra thì vẫn luôn thật cẩn trọng, tỉ mỉ để khắc phục, hạn chế hậu quả không may xảy ra một cách nhiều nhất có thể.

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