Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG

Tâm linh - Tử vi 30/07/2023 01:17

Dù chuyện gì có xảy ra thì vẫn luôn thật cẩn trọng, tỉ mỉ để khắc phục, hạn chế hậu quả không may xảy ra một cách nhiều nhất có thể.

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày 30/7/2023 của 12 con giáp, cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Thìn cần cẩn thận trong các quyết định đầu tư, kinh doanh trong ngày hôm nay. Nếu quá vội vàng, bạn dễ rơi vào tròng của những kẻ lừa đảo.

Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet



Ngoài ra, bạn cũng cần thận trọng trước những lời mời gọi mua bán hàng hóa hoặc thông báo trúng thưởng. Chẳng có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu quá cả tin, bạn dễ đánh mất những gì mình đã tốn công sức kiếm được.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và hướng Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. 

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 30/7/2023 cho thấy chỉ vì cố gắng theo đuổi hư vinh mà tuổi Mão vô tình đánh mất cơ hội, còn lại là sự tiếc nuối sau khi mọi thứ đã trôi qua. Bản mệnh nên thực tế hơn và tìm cách xây dựng cho mình nền tảng vững vàng hơn.

Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nhớ rằng căng thẳng kéo dài không hề tốt một chút nào dù là quan hệ với đồng nghiệp hay vợ chồng. Đừng cố gắng chứng minh bản thân luôn đúng, hãy mạnh dạn buông bỏ cái tôi và trao đổi nhẹ nhàng với đối phương.

Ngày này theo dân gian cũng ngày xấu. Người ta thường kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh cũng nên lưu ý những điều này để bố trí công việc cho phù hợp.

Tuổi Tý

Tử vi vui hôm nay ngày 30/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý gặp vận đen đủ đường.

Người tuổi Tý gặp nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp của mình vì có rất nhiều rắc rối từ đâu ập đến.

Hung vận át cát vận, hôm nay 30/7, 3 con giáp chuyện lớn khó thành, đụng đâu hỏng đó, đừng quá tin ai kẻo TIỀN MẤT TẬT MANG - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bản mệnh bị sụt giảm đáng kể. Trong hôm nay, con giáp này có nhiều khoản cần chi tiêu, song lại không có các khoản thu tương ứng nên gặp phải khó khăn về tài chính.

Chuyện tình yêu của bản mệnh gặp buồn phiền. Một trong hai người đã sớm thay lòng đổi dạ từ lâu, đối phương dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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